【小米造車】平安證券：小米可複製過往成功經驗，料推低價車型

《經濟通通訊社３１日專訊》小米（０１８１０）宣布成立全資子公司，進軍智能電動汽車

市場，由董事長雷軍親自掛帥，首期投資為１００億元人民幣，預計未來１０年投資額達到

１００億美元。

平安證券研報指出，小米造車優勢顯著未來可期，過去雷軍率領的小米在手機和智能家居行

業已獲得成功的經驗，有望複製到造車之中。平安證券預計小米汽車將主要針對２０萬元以下的

價格帶區間，推出極具性價比的車型。（ｅｙ）

