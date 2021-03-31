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31/03/2021 15:02

【棉花爭議】Ｈ＆Ｍ再發聲明：做負責採購者，打造可持續發展產業

　　《經濟通通訊社３１日專訊》瑞典快銷品牌Ｈ＆Ｍ因棄用新疆棉遭國人抵制的事件持續發酵
，該公司今日發表最新聲明，表示對中國市場的長期承諾「依然堅定」，公司希望做「負責任的
採購者，不論在中國還是世界其他地方」。Ｈ＆Ｍ強調，作為一家全球性的公司，將遵守所有業
務所在市場的當地法律和監管框架。公司價值觀建立在信任、尊重、誠信和對話的基礎上，亦將
致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。
　　Ｈ＆Ｍ稱，目前正在制定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作。「我們希望與
所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部分，共同打造一個更加可持續發展的時尚
產業」。
　　不過，縱觀全文約４５０字的最新聲明，Ｈ＆Ｍ仍沒有如中國網民預期般道歉，亦沒有明確
表達將重新採購新疆棉花的意願。
　　事實上，在３月２４日Ｈ＆Ｍ突然被翻舊帳的當晚，其中國公司的官方微博已刊登一封聲明
，強調集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，並不代表任何政治立場。惟中國網民
對這封佯裝「客觀中立」，及沒有做出任何道歉的聲明嗤之以鼻，官媒《央廣網》隨後以評論形
式予以了回擊。
　　中國歐盟商會主席伍德克昨日（３０日）接受訪問時表示，中國針對Ｈ＆Ｍ以及其他拒絕使
用新疆棉的品牌的恨意終將消逝，但企業未來仍會面臨各種政治問題帶來的風險。他直言歐洲企
業應保持低調，靜待風波過去，然後重新開始，中國用戶熱愛歐洲產品和品牌，紡織品也是一樣
。（ｗｌ）

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