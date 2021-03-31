【聚焦數據】中國３月官方製造業ＰＭＩ轉升至５１﹒９％，高預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為５１﹒９％，高於上月１﹒３個百分點，結束三個月連跌，亦高於市場預期的５１﹒２％，顯

示製造業景氣回升。３月非製造業商務活動指數亦明顯回升至５６﹒３％，高於上月４﹒９個百

分點，結束三個月連跌。

從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５２﹒７％、５１﹒６％和５０﹒４％，較

上月上升０﹒５、２﹒０和２﹒１個百分點，均高於臨界點。



＊原材料庫存指低於臨界點＊



當月，生產指數為５３﹒９％，比上月上升２﹒０個百分點，高於臨界點，表明製造業生產

擴張步伐加快。新訂單指數為５３﹒６％，比上月上升２﹒１個百分點，高於臨界點，表明製造

業市場需求增長較快。

原材料庫存指數為４８﹒４％，比上月回升０﹒７個百分點，低於臨界點，表明製造業主要

原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為５０﹒１％，比上月上升２﹒０個百分點，高於臨界點

，表明製造業企業用工量較上月略有增加。

供應商配送時間指數為５０﹒０％，比上月上升２﹒１個百分點，但位於臨界點，表明製造

業原材料供應商交貨時間與上月相比變化不大。（ｗｌ）

