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31/03/2021 09:05

【聚焦數據】中國３月官方製造業ＰＭＩ轉升至５１﹒９％，高預期

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
為５１﹒９％，高於上月１﹒３個百分點，結束三個月連跌，亦高於市場預期的５１﹒２％，顯
示製造業景氣回升。３月非製造業商務活動指數亦明顯回升至５６﹒３％，高於上月４﹒９個百
分點，結束三個月連跌。
　　從企業規模看，大、中、小型企業ＰＭＩ分別為５２﹒７％、５１﹒６％和５０﹒４％，較
上月上升０﹒５、２﹒０和２﹒１個百分點，均高於臨界點。

＊原材料庫存指低於臨界點＊

　　當月，生產指數為５３﹒９％，比上月上升２﹒０個百分點，高於臨界點，表明製造業生產
擴張步伐加快。新訂單指數為５３﹒６％，比上月上升２﹒１個百分點，高於臨界點，表明製造
業市場需求增長較快。
　　原材料庫存指數為４８﹒４％，比上月回升０﹒７個百分點，低於臨界點，表明製造業主要
原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為５０﹒１％，比上月上升２﹒０個百分點，高於臨界點
，表明製造業企業用工量較上月略有增加。
　　供應商配送時間指數為５０﹒０％，比上月上升２﹒１個百分點，但位於臨界點，表明製造
業原材料供應商交貨時間與上月相比變化不大。（ｗｌ）

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