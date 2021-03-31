【聚焦數據】中國３月官方非製造業ＰＭＩ錄５６﹒３％明顯回升

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月份，非製造業商務活動指數為
５６﹒３％，高於上月４﹒９個百分點，結束三個月連跌，為連續第１３個月位於臨界點以上，
顯示非製造業擴張步伐加快。
３月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５５﹒３％，高於上月３﹒７個百分點，表明本月中國企業
生產經營活動總體加快。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分
別為５３﹒９％和５６﹒３％。
＊服務業升至較高景氣水平，消費需求釋放＊
統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業升至較高景氣水平。服務業商務活
動指數為５５﹒２％，高於上月４﹒４個百分點，表明隨著疫情防控成果鞏固，消費需求不斷釋
放，服務業加快恢復。
從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、電信廣播電視衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術
服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數運行在６０﹒０％以上高位景氣水平，業務總量增長較
快；受年初局部疫情影響較大的住宿、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數回升至景
氣區間，行業經營狀況明顯改善。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為６２﹒９％，連續
兩個月位於６０﹒０％以上高位景氣區間，表明服務業企業對近期市場發展持續看好。
建築業重返高位景氣區間。３月份天氣轉暖，企業集中開工，建築業施工進程加快，本月建
築業商務活動指數高於上月７﹒６個百分點，升至６２﹒３％。其中，土木工程建築業商務活動
指數為６５﹒７％，較上月大幅上升１１﹒２個百分點，表明隨著統籌推進基礎設施建設等政策
顯效發力，行業生產活動總體加快。（ｗｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動