【數據解讀】統計局：３月製造業景氣面擴大，供需擴張步伐加快

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

為５１﹒９％，高於上月１﹒３個百分點，結束三個月連跌，亦高於市場預期的５１﹒２％。對

此，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，春節過後，企業生產加快恢復，３月份製

造業景氣明顯回升。在調查的２１個行業中有１７個行業ＰＭＩ位於榮枯線以上，景氣面較上月

有所擴大。

３月，生產指數和新訂單指數分別為５３﹒９％和５３﹒６％，高於上月２﹒０和２﹒１個

百分點，表明製造業生產和需求擴張步伐有所加快。從行業情況看，非金屬礦物製品、專用設備

、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於５５﹒０％，相關行業

產需兩端景氣度上升較快。



＊小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業＊



進出口重返景氣區間。春節過後，國內市場產需加快釋放，加之世界主要經濟體經濟繼續復

蘇，本月新出口訂單指數和進口指數分別為５１﹒２％和５１﹒１％，高於上月２﹒４和１﹒５

個百分點，其中進口指數升至近年高點。

大中小型企業景氣度均有所回升。大、中、小型企業ＰＭＩ為５２﹒７％、５１﹒６％和

５０﹒４％，分別高於上月０﹒５、２﹒０和２﹒１個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有

所改善。小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業，但生產經營活動預期指數升至５８﹒４％，

表明小型企業對近期市場發展信心有所增強。



＊部分進口原材料價格明顯上漲，交貨期延長＊



從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業ＰＭＩ分別為５３﹒９％和５２﹒９％，高於製

造業總體２﹒０和１﹒０個百分點，新動能對製造業發展的引領作用持續顯現。同時，兩個行業

的從業人員指數分別升至５１﹒２％和５０﹒５％，表明相關行業用工需求有所增加。

價格指數升至近年高點。受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，本月主要原材料購進價

格指數和出廠價格指數分別為６９﹒４％和５９﹒８％，高於上月２﹒７和１﹒３個百分點。從

行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、通用設備、專用設備等

行業原材料購進價格指數高於７５﹒０％，化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有

色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數高於７０﹒０％，相關行業價格承壓有所加大。

同時，有調查企業反映，受境外疫情反復及國際經貿不暢等因素影響，近期部分進口原材料

供應不足，價格上漲明顯，交貨周期延長。（ｗｌ）

