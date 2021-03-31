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即市新聞

31/03/2021 09:25

【數據解讀】統計局：３月製造業景氣面擴大，供需擴張步伐加快

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，３月，中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
為５１﹒９％，高於上月１﹒３個百分點，結束三個月連跌，亦高於市場預期的５１﹒２％。對
此，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，春節過後，企業生產加快恢復，３月份製
造業景氣明顯回升。在調查的２１個行業中有１７個行業ＰＭＩ位於榮枯線以上，景氣面較上月
有所擴大。
　　３月，生產指數和新訂單指數分別為５３﹒９％和５３﹒６％，高於上月２﹒０和２﹒１個
百分點，表明製造業生產和需求擴張步伐有所加快。從行業情況看，非金屬礦物製品、專用設備
、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於５５﹒０％，相關行業
產需兩端景氣度上升較快。

＊小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業＊

　　進出口重返景氣區間。春節過後，國內市場產需加快釋放，加之世界主要經濟體經濟繼續復
蘇，本月新出口訂單指數和進口指數分別為５１﹒２％和５１﹒１％，高於上月２﹒４和１﹒５
個百分點，其中進口指數升至近年高點。
　　大中小型企業景氣度均有所回升。大、中、小型企業ＰＭＩ為５２﹒７％、５１﹒６％和
５０﹒４％，分別高於上月０﹒５、２﹒０和２﹒１個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有
所改善。小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業，但生產經營活動預期指數升至５８﹒４％，
表明小型企業對近期市場發展信心有所增強。

＊部分進口原材料價格明顯上漲，交貨期延長＊

　　從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業ＰＭＩ分別為５３﹒９％和５２﹒９％，高於製
造業總體２﹒０和１﹒０個百分點，新動能對製造業發展的引領作用持續顯現。同時，兩個行業
的從業人員指數分別升至５１﹒２％和５０﹒５％，表明相關行業用工需求有所增加。
　　價格指數升至近年高點。受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，本月主要原材料購進價
格指數和出廠價格指數分別為６９﹒４％和５９﹒８％，高於上月２﹒７和１﹒３個百分點。從
行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、通用設備、專用設備等
行業原材料購進價格指數高於７５﹒０％，化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有
色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數高於７０﹒０％，相關行業價格承壓有所加大。
　　同時，有調查企業反映，受境外疫情反復及國際經貿不暢等因素影響，近期部分進口原材料
供應不足，價格上漲明顯，交貨周期延長。（ｗｌ）

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