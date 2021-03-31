【小米造車】躋身互聯網造車新貴，遲到的小米汽車該如何定位

《經濟通通訊社記者楊英傑３１日報道》不認不認還須認，曾稱「造車都是假新聞」的小米

集團（０１８１０）３月３０日宣布成立全資子公司，進軍智能電動汽車市場。董事長雷軍親自

掛帥，更豪言是「他人生中最後一次重大創業項目」。小米銀彈充足野心自然大，一次過踏足自

研晶片及電動車兩大領域，前景如何尚未看清，小米集團股價今日亦走勢波動，一度漲６％亦一

度跌０﹒６％，目前升０﹒７％。

汽車工業相當複雜，且前期投入非常龐大，非財力強勁的公司不可能涉足。小米稱在電動車

領域首期投資為１００億元人民幣，預計未來１０年投資額１００億美元，折合約６５６億元人

民幣。雷軍更在發布會上指出，小米截至去年底有１０８０億元人民幣的現金餘額，豪言公司「

不差錢、虧得起」，不接受外來投資。

比起其他由零開始的互聯網造車企業，小米本身的手機及家電業務為造車打下了基礎，雷軍

表示，小米擁有超過１萬人的研發團隊、全球前三的手機業務，及「全球最好」的智能生態，這

些都是小米造車的重要支撐。雷軍還透露，小米已經投資了接近１０家電動汽車產業公司，他本

人亦曾兩次造訪特斯拉創辦人馬斯克，稱自己非常清楚汽車行業的風險。

據騰訊新聞《一線》報道稱，小米造車由雷軍兼任ＣＥＯ，但具體執行將由小米聯合創始人

王川負責，公司多個小部門的負責人都已經被併入造車團隊。



＊年初才有造車想法，戰略布局已輸幾個身位＊



有了不少成功例子，互聯網造車已非不切實際的幻想，但外界最關心的是，小米的入場時機

是否太遲？據雷軍透露，直到今年１月，小米才應董事會要求認真研究電動車行業，而與此同時

，蔚來、理想、小鵬等國產先驅已經在量產新車，相關股票去年在資本市場估值經歷一輪暴漲，

今年起則有所回調。

阿里巴巴（０９９８８）去年１２月與上汽集團（滬：６００１０４）、張江高科

（滬：６００８９５）聯合成立新能源車品牌智己汽車，註冊資本１００億元人幣；百度本月初

與吉利控股成立集度汽車，由吉利負責代工生產新車；近來華為有傳與華為及寧德時代

（深：３００７５０）打造一個全新的高端智能汽車品牌，但華為一直表示公司不造整車。

相比起其他科技企業，小米看起來入局時間不算太晚，但在相關科技研發方面已經輸了不止

幾個身位。小米在電動車行業申請的專利主要集中在智能座艙，市場估值很低，至於更高價值的

自動駕駛、毫米波雷達和底層晶片等領域，小米則未有涉獵。

不過外界認為，小米汽車的競爭對手未必是其他新貴，更不是豪車特斯拉，而是「地攤神器

」。有行業人士猜想，如果小米能複製其一向的模式，在供應鏈上把控成本，造一輛售價僅

１０萬的車，可能會異軍突起。參考傳統車廠上汽通用五菱，其出產的五菱宏光被稱為「國民神

車」，盡管性能差，但憑藉超低的售價，全年累計銷量達到驚人的１２﹒８萬輛，其在同一級別

的產品中市佔率高達５１％。

當然，除了親民路線，小米還可以走「恆大模式」。恆大汽車（００７０８）是港股市場上

市值第二大車企，去年一口氣推出多款車型，至今仍未量產，不過恆大汽車通過和地方政府簽署

協議的方式獲得大量土地，且相當一部分屬於住宅或商業用地，並進行多輪融資，曾被官媒質疑

是否在真心造車。

