【ＦＯＣＵＳ】政制手術愛國優先，「港人利益」考驗賢能

【ＦＯＣＵＳ】一國兩制２﹒０、政制範式轉移、撥亂反正、民主倒退……全國人大常委會

周二（３０日）全票通過修訂《基本法》附件一及附件二，明確設立候選人資格審查委員會、立

法會選舉「４３２」改革方案，改組特首選委會至五大界別共１５００人……如一石激起千層浪

，各式迴響不絕。

鄧小平３６年前關於「愛國者治港」言猶在耳，「１９９７年後在香港執政的人還是搞資本

主義，但他們不做損害祖國利益的事，也不做損害香港同胞利益的事」－－隨著北京雷霆主導香

港政制大手術，寸步不讓涉及安全、主權的祖國利益之後；微觀層面的「香港同胞利益」料成下

一個大目標。



＊設資審會，立法會議席４３２＊



政圈傳言已久的中央「一勞永逸」解決香港問題，經由全國人大「３．１１」決定、人大常

委會「３．３０」揭盅細節，終於塵埃落定。

據今起施行的《基本法》附件一及附件二修訂案，要點包括：一，新設候選人資格審查委員

會，負責審查並確認行政長官、選舉委員會、立法會議員候選人的資格，對有關決定不得提出訴

訟；二，立法會議席由７０席增至９０席，選委會界別、功能組別、地區直選分別佔

「４３２」；三，改組特首選委會改組，增至五大界別共１５００人，參選門檻須獲各界別至少

１５人提名，總提名不少於１８８人。

修訂案最惹人注目之處，當屬由國安委領銜把關對特首、選委、議員候選人的資格審查；以

及立法會地區直選議席由３５席大減至２０席，６席超級區議會亦成絕唱。



＊食兩家茶飯或騎牆正愈來愈難＊



擁護選舉改革者指，香港早前反２３條、反修例的一系列風波，遭中央定性為「顛覆及反顛

覆的鬥爭」，北京雷霆主導今次政制大手術，正是要堅決落實「愛國者治港」原則，令拉布、攬

炒、癱瘓政府、呼籲制裁等立會怪現象徹底絕跡，標誌一國兩制正式進入２﹒０階段。

反對聲音則稱，立法會直選議席大削，跟《基本法》訂明「循序漸進」達至普選的原則背道

而馳，而增設三道資格審查關卡，致使權力高度集中於國安委，並恐引發特首審核挑戰者或承繼

者資格的角色衝突。

而更深遠的影響或是，從港區國安法實施、與美在阿拉斯加舌戰、就「新冠溯源╱新疆棉」

等企硬，乃至最新香港選舉制度改革，小到品牌、藝人，大到外資、盟國，食兩家茶飯或騎牆正

愈來愈難；而包括香港在內的東南亞地區，已不可避免成為中美戰略交鋒的前沿。



＊另類「新高」違「富民為始」＊



換個角度再想，鄧小平１９８４年即將前「愛國者治港」定義為－－尊重自己的民族，誠心

誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定；不做損害祖國利益的事，也不

做損害香港同胞利益的事。

何謂香港的繁榮穩定？當二手樓價指數再彈上３４周新高，樓價與收入比率攀升至１９﹒３

的新高，失業率錄７﹒２％的１７年新高，露宿者急增至回歸以來新高，公屋平均輪候時間錄５

﹒７年的２１年新高……一個個另類「新高」，顯然跟最高層強調的「治國之道，富民為始」背

道而馳。

而從前特首最新出聲指「住房短缺是香港許多社會和經濟問題的根源」，老牌政黨提出「香

港有需要解決資本壟斷的問題」，到內地學者「忠誠廢物」論，最高層智囊明言，實現「愛國者

治港」，需要有能力的愛國者，解決實際問題……種種風向看，誰有領導力、組織力、執行力維

護「香港同胞利益」這一大目標，勢成明年３月行政長官選舉前哨戰的焦點。（ｚｚ）

