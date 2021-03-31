《投資智慧－鄧聲興》完善香港選舉制度，穩固國際金融中心地位

《投資智慧》日前全國人大常委會通過修訂《基本法》附件一及二，香港選舉制度大大改善

，包括立法會採用「４３２」比例，選委會議員佔４０席，並設立候選人資格審查委員會，審查

各級選舉參選人，由國家安全委員會審查作出決定。新的選舉制度有利香港經濟平穩發展。關於

完善香港特別行政區選舉制度的決定，其中選委會的功能則加大了。選委會具有廣泛的代表性，

可超越某個界別、地區、團體的利益局限性，令立法會今後能更好地代表香港社會的整體利益。

支持完善選委功能是不二之選，落實「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心，是實行「港人

治港」的最低政治標準，也是確保香港特區持續繁榮的充分必要條件。是香港特區政府踐行愛國

者治港的施政指南，也讓香港社會各界更加清楚明白愛國者的具體客觀可操作的政治標準。



一個經擴大、有廣泛代表性，並能體現社會整體利益的選舉委員會是完善選舉制度的核心要

素，新的選舉委員會不但止有提名和選舉行政長官的職能外，可以透過選舉產生立法會部分議員

和提名立法會候選人。這樣行政長官和立法會的選民基礎就有了共同點，有利於處理好行政、立

法關係，維護行政主導體制。另外，可以有效地防止立法會被「港獨」和激進分離勢力操控或攪

局，出現極端政治，使香港能夠在穩步發展民主的同時，能夠有效地維護國家和香港的根本利益

。



回顧過去幾年的歷史，我們往往可以見到，即是政府有心推動某些政策，卻也受制於「冗長

」的議會拉布流程而難以推行，甚至個別議員對於政府官員的不尊重甚至人身攻擊比比皆是，縱

然香港是行政主導的制度，但是實際中所受的限制頗多。而這次關於選舉制度的完善，正是將立

法會內的惡意破壞的力量逐出，從而使得立法與行政能夠更好的配合，推行一系列有利於民生發

展的政策。確保中央對香港特區擁有的全面管治權得到不折不扣地落實，確保香港特區自始至終

都能夠沿著基本法確立的「一國兩制」軌道正確前行。



中央從國家層面完善香港特區選舉制度，不僅可以結束香港長期以來有關立法會和行政長官

產生辦法的政治爭拗和亂象，更為香港創造一個長期穩定的發展環境，讓香港回到振興經濟、改

善民生的正軌，共同建設好香港這個共同家園，這符合廣大市民的利益。這一重大改變，香港將

重塑各級政權架構，提高管治效能，排除過去的干擾，積極投入祖國發展大局，利用香港所長發

展經濟，積極改善民生。香港是著名的國際金融中心，需要穩定的社會環境，香港的發展離不開

國家的支持，透過中央出手完善香港選舉制度，全面落實「愛國者治港」，從而可以締造一個安

穩的經濟環境，穩固香港為國際金融中心的地位。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

