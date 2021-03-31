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即市新聞

31/03/2021 11:02

《拆局麒想－林嘉麒》黑色家電將進入黃金賽道，ＴＣＬ股價未反映

　　《拆局麒想》科技股的高估值瘋狂投資暫時成過去，現在的投資黃金賽道已轉為貼地的經濟
股，其中家電股尤其電視，仍被市場忽略。的確，傳統電視機行業已完全飽和，惟全球智慧電視
行業發展迅速，２０１９年全球智慧電視出貨量滲透率為７０％，市場規模突破１５００億美元
。儘管如此，規格上仍處於較低水平，其發展潛力大。再者，部分國家滲透率仍較低，僅為
３２％，較發達國家如美國、日本等起碼還有兩倍的增長空間。有預測，未來五年全球智慧電視
市場規模將會持續擴大，２０２５年有望接近３０００億美元。
　
　　因此，近年來各大廠商不斷推出高性價比的產品，同時發力布局超高端產品。而決勝關鍵在
哪裡？一，是大；二，是８Ｋ。有報告顯示，美國市場的電視螢幕尺寸一直在增加，６０英寸以
上機型從一年前的１１％增長到１５％，而電視更換周期從去年的５﹒４年下降到４﹒９年。
２０２０年電視銷量比２０１９年增長了１９％。其中６５英寸電視銷量比２０１９年增長了
２７％，７０英寸及以上電視銷量增長了８２％。總的來說，６５英寸及以上電視佔銷售額
２１％，預計到２０２２年將達到２７％。除了尺寸，ＨＤＲ和智慧功能也是影響銷售的重要原
因，據稱ＨＤＲ影響了１３％銷量，智慧程式則影響了３１％。新技術帶來的價值將是未來電視
銷量持續增長的關鍵。
　
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）深耕海外市場逾２０年，領先布局全球化業務的優勢愈發突顯，
國際業務競爭力一直在增強。２０２０年，集團海外市場ＴＣＬ　ＴＶ銷售收入達２６７﹒６億
港元，同比增長２７﹒４％；海外市場ＴＣＬ　ＴＶ業務毛利達４３﹒６億港元，同比增長３４
﹒０％；毛利率達１６﹒３％，同比提升０﹒８個百分點。ＴＣＬ　ＴＶ的整體平均銷售呎吋由
２０１９年的４４﹒８吋提升０﹒８吋至２０２０年的４５﹒６吋；６５吋及以上的ＴＣＬ　Ｔ
Ｖ銷售量佔比由２０１９年的１０﹒０％提升１﹒０個百分點至２０２１年的１１﹒０％。集團
明顯掌握了電視市場的黃金賽道的趨勢。
　
　　ＴＣＬ作為行業的領先者，在智能ＴＶ大屏化、高科技化及互聯網化的趨勢中積極創新。去
年度研發費用由２０１９年的７﹒５億港元，同比增長１１７﹒０％至２０２０年的１６﹒３億
港元，增長的主因是持續加大對８Ｋ、ＭｉｎｉＬＥＤ、量子點、ＡＩｘＩｏＴ及安卓ＴＶ系統
等前沿技術的研發投入。儘管２０２１年視頻內容中８Ｋ只有不到０﹒１％，但現在通過點播和
廣播平台可以提供充足的４Ｋ內容，而所有４Ｋ內容都可以利用電視機上的ＡＩ功能隨時升級到
８Ｋ。８Ｋ電視的巨大尺寸和清晰度使其應用廣泛，由看電影、遠端會議，甚至作為電子藝術品
擺設等畫面。有預測２０２１年將是４Ｋ節目普及的重要一年，東京奧運、歐洲國家杯等體育賽
事將推動電視產品行銷，到２０２４年巴黎奧運會之際，８Ｋ電視機的出貨量可能會達到７００
至８００萬台。值得注意的是，中國對８Ｋ充滿熱情，雖然目前還沒有大型廣播公司承諾使用
８Ｋ，但已經有豐富的集８Ｋ與５Ｇ功能於一體的設備，龐大的５Ｇ投資是開發８Ｋ內容的動力
。似乎ＴＣＬ已早著先機作出部署。集團屬於高科技的傳統經濟股有賣點，以來自持續經營業務
的市盈率約十倍，息率３﹒５厘，價格合理，值得中長線留意。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
　
＊筆者並無持有上述股份

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