《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地固體廢棄物綜合利用率提升，環保業受惠

《缸邊嫺談》隨著環保議題愈來愈受到重視，固體廢物的處理已成為其中一項重要環節。為

進一步減少固體廢物對環境的危害，中國國務院早在２０１９年６月已通過了《中華人民共和國

固體廢物污染環境防治法（修訂草案）》，完善工業固體廢物污染環境防治，以及健全生活垃圾

污染環境防治等制度內容，務求讓企業強化社會責任；並要求促進固體廢物的綜合利用，最大限

度地降低固體廢物的填埋處理量。另在「零排放」及「碳中和」的大前提下，預料未來將有更多

完善固體廢物處理的政策或措施出台，相關企業及技術亦將會受到更多關注。



２０２１年是「十四五」的開局之年，內地共十個部門於上周三（２４日）發布《關於「十

四五」大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》（「指導意見」），當中提出，新增大宗固體廢物

綜合利用率到２０２５年將達到６０％，存量大宗固體廢物有序減少；圍繞國家重大戰略，聚焦

煤炭、電力、冶金、化工等重點產廢行業，建設５０個大宗固廢綜合利用基地和工業資源綜合利

用基地。在糧棉主要產區，針對農業廢棄物建設５０個工農複合型循環經濟示範園區。



指導意見同時鼓勵除了從源頭減廢之外，亦要提升廢物利用，將廢物轉化成有用的材料或商

品，以減少處置廢物時對環境的負荷。根據指導意見的數據，２０１９年，大宗固體廢物綜合利

用率只有５５％，較２０１５年僅高５個百分點。雖然在「十三五」期間，累計綜合利用各類大

宗固廢約１３０億噸，減少佔用土地超過１００萬畝，但目前大宗固廢累計堆存量仍有約６００

億噸，每年新增堆存量近３０億噸，其中，赤泥、磷石膏、鋼渣等固廢利用率仍然偏低，佔用大

量土地資源，且存在較大的生態環境隱憂。與此同時，家居垃圾及其他固體廢物亦隨著經濟發展

而持續增加，若處理不當亦會對環境造成污染。



由於現時內地利用固體廢物再造而生產出的產品品種及用途仍然較為單一，指導意見提出了

更多不同的建議：如鼓勵在道路材料、建設工程、稀貴金屬回收等各方面對冶煉渣進行再生利用

；在製作再生骨料、環境治理時對建築垃圾加以利用；將農作物秸稈轉化為肥料、飼料、基料、

清潔能源及高附加值綠色產品。此等建議將可能為廢物循環再造行業帶來更多的發展空間及機遇

。



在源頭減廢方面，指導意見提出要促進產生廢物行業的綠色轉型，即該等企業要透過提升綠

色化技術裝備及改善工序流程，減少時間及物料上的損耗，從而減少在生產過程中所產生的廢物

及污染氣體排放，預料此等措舉有利提升新型及環保生產裝備的銷售量。



氣候變異是近年全球關注的焦點。中國一直致力加強環保措施，由數年前提出「建設美麗中

國」，倡導保護生態環境，到國家主席習近平在去年第７５屆聯合國大會上提出，力爭於

２０３０年前二氧化碳排放量達到峰值，並於２０６０年前實現「碳中和」，足證中國在推行環

保政策方面的決心。近一年來，在港上市的環保股板塊表現大都普遍較恆生指數落後，但隨著環

保議題成為中國「十四五」規劃中的重要項目，而固體廢物的處理又是防治及保護環境中的重要

一環，相信內地將出台更多利好政策，支持整個大型固體廢物綜合利用產業鏈的發展。因此，筆

者看好該行業的投資機會，預計固體廢物回收、固體廢物處理及循環再造、固體廢物工程裝備及

技術等相關產業均會受惠。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有環保股板塊相關股份

