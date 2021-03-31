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31/03/2021 09:06

【選舉改革】選委會新增總召集人，梁振英成大熱並表明願意效力

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人大常委會昨日（３０日）通過決議案，修改《基本法》附件
一及附件二，即行政長官及立法會的產生辦法。選舉委員會由１２００人增至１５００人，並設
立總召集人制度，遇到重大立法議題，或特殊政治事件，召集人可召集所有選委開會。條文列明
要由擔任國家領導職務的選委會委員出任，即只有政協副主席才符合資格，而董建華及梁振英之
間，目前以梁振英呼聲較高，他亦表明願意為國家和香港效力。

＊選委員不會成為「太上皇」＊

　　全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，以目前來看，擔任國家領導的港人，只有全國政協副主
席董建華和梁振英符合資格，因此以現階段來看是二人「二揀一」。梁振英昨日下午被問到會否
擔任總召集人時，便指現時未知詳情，但自己可以做的話「願意為國家為香港效力」。
　　劉兆佳說，在職能上選委員會就香港各方面的事務，例如政治、民生、經濟等各方面提出意
見，但並沒有實權，權力仍在行政、立法機構手上。而在政治架構上，行政長官是向中央負責，
而非向選委會負責，因此選委員亦不會凌駕於行政機關之上，不會成為「太上皇」。

＊范太提醒別對香港指指點點＊

　　前全國人大常委范徐麗泰表示，未來的選委會總召集人最好是備而不用，因為管理香港的人
是行政長官，意指這個總召集人無必要越俎代庖。她說：「這個召集人要隱形，因為你沒有必要
出來，不要用這個身份，對香港的事來指指點點。」
　　據有關方面解釋，總召集人是一項非常之時、非常之舉，形容是「兜底條款」，是為了應對
新制度下，不可預測或無法解決的問題。一旦有極端情況，特首可以向人大報告，中央再透過召
集人處理問題。有建制派人士估計，總召集人未來也會與在立法會內４０名選委會代表有緊密聯
繫。（ｃｌ）

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