  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2021 09:19

【新冠疫苗】衞生署：以專業判定事件是否符疫苗接種異常呈報準則

　　《經濟通通訊社３１日專訊》一名８０歲獨居婦人接種科興疫苗後翌日暴斃家中，經法醫及
醫護判斷與疫苗無直接關係，衞生署沒有呈報專家委員會及公開事件，被指企圖隱瞞。衞生署凌
晨發稿指出，署方一直以專業和按科學實證判定事件是否符合疫苗接種異常事件呈報準則。
　　衞生署發言人稱，署方一直密切監察接種新冠疫苗後可能出現的異常事件，根據新冠疫苗臨
床事件評估專家委員會為疫苗接種異常事件呈報訂立的準則，若有明確的醫學原因（包括臨床診
斷、病理學的證據等）能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員可視為不符合呈報
準則而無需當作疫苗接種異常事件呈報。

＊若港大發現不尋常會盡快通知署方跟進＊

　　衞生署發言人續指，在「２０１９冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」下，醫院管理局和衞生署
已建立機制，將一些不需要呈報為異常事件的死亡個案紀錄提供給香港大學進行監測及分析，而
有關研究結果亦會定期向專家委員會匯報。如香港大學發現有不尋常的情況，會盡快通知衞生署
及交予專家委員會作出跟進。
　　除醫院管理局轉介的個案外，衞生署公眾殮房曾處理３宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個
案，一宗涉及８０歲女士在家中死亡事件，但根據衞生署法醫進行初步解剖為破裂性心肌梗塞，
按醫生的專業判斷其死亡原因與疫苗接種無直接關係，並不符合疫苗接種異常事件呈報準則。另
外兩宗死者，即５８歲男子及３０歲女子，分別因遇溺及墮樓而身故，與疫苗接種無直接關係，
均不符合疫苗接種異常事件呈報準則。３宗個案會交由香港大學所進行的「２０１９冠狀病毒病
疫苗安全監測計劃」作分析。（ｃｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向31/03/2021
招商永隆銀行推出 全新智能投資顧問「智投易」服務 以科技指引財富方向 達成理財目標
香港政情30/03/2021
【選舉改革】林鄭冀立會5月通過選舉修例　資審會由主要官員擔任
財經熱話30/03/2021
對沖基金爆倉全球銀行恐損失逾60億美元　隨時引發「黑天鵝」
中國故事30/03/2021
《神州經脈》國債確認10月入富　滬綜指三連漲　人幣刷四個月低
中國故事30/03/2021
【選舉改革】立法會議席「432」　新基本法附件一、二全文
財經熱話30/03/2021
【比迪績優】比亞迪發盈喜續回吐　麥嘉嘉:仍處估值修正期未可撈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金