【新冠疫苗】衞生署：以專業判定事件是否符疫苗接種異常呈報準則

《經濟通通訊社３１日專訊》一名８０歲獨居婦人接種科興疫苗後翌日暴斃家中，經法醫及

醫護判斷與疫苗無直接關係，衞生署沒有呈報專家委員會及公開事件，被指企圖隱瞞。衞生署凌

晨發稿指出，署方一直以專業和按科學實證判定事件是否符合疫苗接種異常事件呈報準則。

衞生署發言人稱，署方一直密切監察接種新冠疫苗後可能出現的異常事件，根據新冠疫苗臨

床事件評估專家委員會為疫苗接種異常事件呈報訂立的準則，若有明確的醫學原因（包括臨床診

斷、病理學的證據等）能解釋某些包括死亡個案的臨床事件的成因，醫護人員可視為不符合呈報

準則而無需當作疫苗接種異常事件呈報。



＊若港大發現不尋常會盡快通知署方跟進＊



衞生署發言人續指，在「２０１９冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」下，醫院管理局和衞生署

已建立機制，將一些不需要呈報為異常事件的死亡個案紀錄提供給香港大學進行監測及分析，而

有關研究結果亦會定期向專家委員會匯報。如香港大學發現有不尋常的情況，會盡快通知衞生署

及交予專家委員會作出跟進。

除醫院管理局轉介的個案外，衞生署公眾殮房曾處理３宗曾接種新冠疫苗的死因裁判法庭個

案，一宗涉及８０歲女士在家中死亡事件，但根據衞生署法醫進行初步解剖為破裂性心肌梗塞，

按醫生的專業判斷其死亡原因與疫苗接種無直接關係，並不符合疫苗接種異常事件呈報準則。另

外兩宗死者，即５８歲男子及３０歲女子，分別因遇溺及墮樓而身故，與疫苗接種無直接關係，

均不符合疫苗接種異常事件呈報準則。３宗個案會交由香港大學所進行的「２０１９冠狀病毒病

疫苗安全監測計劃」作分析。（ｃｌ）

