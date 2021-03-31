【修例風暴】４名參與機場反修例示威者判囚１３－４５個月

《經濟通通訊社３１日專訊》４名前年８月參與機場反修例示威的人士，早前被裁定非法集

結罪成，或承認暴動罪，早上在區域法院被判監１３－４５個月。

４名被告分別是３２歲社區主任邱文勁、２５歲港鐵維修員葉文亮、２５歲廚師高穎康和

２４歲清潔工人麥幸雄。法官郭啟安指，機場內犯案比街頭嚴重，判承認暴動罪的邱文勁和葉文

亮監禁４５個月，被裁定非法集結罪成的高穎康和麥幸雄，監禁１３個月。（ｃｌ）（ｚｚ）

