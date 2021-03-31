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31/03/2021 16:20

【初選案】林卓廷被還柙，辭任北區區議員即日生效

　　《經濟通通訊社３１日專訊》因參與民主派初選而被還柙的前立法會議員林卓廷今日表示，
已透過其團隊成員向民政事務總署署長謝小華遞交辭職信，辭去北區區議員一職，今日起生效。
　　４７名民主派因「３５＋初選」被控串謀顛覆國家政權罪，其中吳政亨及林卓廷早前再提出
保釋覆核，案件今日於西九龍裁判法院開庭處理。吳政亨和林卓廷均於庭上表示不申請保釋，須
繼續還柙。其中，林卓廷放棄每８日覆核保釋申請的權利。（ｃｌ）（ｚｚ）

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