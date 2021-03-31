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31/03/2021 16:32

【新冠肺炎】本港新增６宗確診，５宗輸入１宗無源頭本地個案

　　《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至３月３１
日零時零分，本港新增６宗確診個案，涉及２男４女，年齡介乎２６－５３歲，５宗輸入，１宗
為源頭不明的本地個案，另有逾１０宗初步陽性病例，其中兩宗源頭不明。
　　今日源頭不明的本地個案，涉及一名２５歲男子，他在砵蘭街從事物業管理文職工作，家住
西環均益大廈三期Ｂ座。
　　至於５宗輸入個案分別由土耳其、菲律賓和美國抵港。（ｃｌ）

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