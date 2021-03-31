【企業盈警】瀋陽公用料全年虧損收窄至最多４９００萬人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》瀋陽公用發展（００７４７）公布，預計截至去年１２月３１

日止年度虧損不超過約４９００萬元人民幣，比２０１９年度虧損約９４００萬元人民幣有所收

窄。

該集團指，料期內收入按年跌約６８﹒１８％，而虧損下降主因其他應收款減值虧損減少及

附屬公司出售收益，而收入減少主要是由於在內地基礎設施建設及物業發展收入下跌。（ｗｈ）

