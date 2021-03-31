【企業盈警】新城市建設（０４５６）料全年虧損增至３３７９萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》新城市建設（００４５６）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度淨虧損約３３７９萬元，比２０１９年同期錄得淨虧損約３７４萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損增加的變動主因按金及其他應收款項減值虧損增加、於收購附屬公司議價

購買收益減少，以及按公平值計量一間聯營公司收益減少。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

