【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒３億人幣，買騰訊小米沽思摩爾舜宇

《經濟通通訊社３１日專訊》道指再創新高，帶動恆指高開２１４點，報２８５５２，Ａ股

走強，帶挈港股升幅擴大，更重上１０天線，最多升３５５點，高見２８６９４，不過美國十年

債息再升，港股升幅收窄，最終恆指收報２８５７７，升２３９點或０﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，增加５６﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、信達生物（０１８０１）；淨賣

出最多的依次是思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動

（００９４１）。

主板成交１６９２﹒７６億元減少１１﹒１％。其中港股通成交３４０﹒３億元，佔總成交

２０﹒１％。



＊北水續掃騰訊，淨流入近１５億元＊



騰訊跌０﹒４１％報６０９﹒５元，北水淨買入１４﹒６億元。

小米升２﹒２％報２５﹒６元，北水淨買入３﹒８億元。

信達生物升５﹒９６％報７８﹒２元，北水淨買入２﹒９億元。

思摩爾升０﹒１％報４８﹒１５元，北水淨賣出１﹒６億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １４﹒６２

小米集團 （０１８１０） ３﹒８０

信達生物 （０１８０１） ２﹒８９

美團 （０３６９０） ２﹒８６

安踏體育 （０２０２０） ２﹒３５



淨沽出最多港股：

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒５６

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３８

中國移動 （００９４１） －０﹒８８

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒６２

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（ｃａ）

