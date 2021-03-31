【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒３億人幣，買騰訊小米沽思摩爾舜宇

《經濟通通訊社３１日專訊》道指再創新高，帶動恆指高開２１４點，報２８５５２，Ａ股
走強，帶挈港股升幅擴大，更重上１０天線，最多升３５５點，高見２８６９４，不過美國十年
債息再升，港股升幅收窄，最終恆指收報２８５７７，升２３９點或０﹒８４％。
按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，增加５６﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、信達生物（０１８０１）；淨賣
出最多的依次是思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動
（００９４１）。
主板成交１６９２﹒７６億元減少１１﹒１％。其中港股通成交３４０﹒３億元，佔總成交
２０﹒１％。
＊北水續掃騰訊，淨流入近１５億元＊
騰訊跌０﹒４１％報６０９﹒５元，北水淨買入１４﹒６億元。
小米升２﹒２％報２５﹒６元，北水淨買入３﹒８億元。
信達生物升５﹒９６％報７８﹒２元，北水淨買入２﹒９億元。
思摩爾升０﹒１％報４８﹒１５元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １４﹒６２
小米集團 （０１８１０） ３﹒８０
信達生物 （０１８０１） ２﹒８９
美團 （０３６９０） ２﹒８６
安踏體育 （０２０２０） ２﹒３５
淨沽出最多港股：
思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒５６
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒３８
中國移動 （００９４１） －０﹒８８
中國海洋石油 （００８８３） －０﹒６２
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（ｃａ）
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