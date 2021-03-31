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31/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒３億人幣，買騰訊小米沽思摩爾舜宇

　　《經濟通通訊社３１日專訊》道指再創新高，帶動恆指高開２１４點，報２８５５２，Ａ股
走強，帶挈港股升幅擴大，更重上１０天線，最多升３５５點，高見２８６９４，不過美國十年
債息再升，港股升幅收窄，最終恆指收報２８５７７，升２３９點或０﹒８４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４６﹒３億元人民幣，增加５６﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、信達生物（０１８０１）；淨賣
出最多的依次是思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動
（００９４１）。
　　主板成交１６９２﹒７６億元減少１１﹒１％。其中港股通成交３４０﹒３億元，佔總成交
２０﹒１％。

＊北水續掃騰訊，淨流入近１５億元＊

　　騰訊跌０﹒４１％報６０９﹒５元，北水淨買入１４﹒６億元。
　　小米升２﹒２％報２５﹒６元，北水淨買入３﹒８億元。
　　信達生物升５﹒９６％報７８﹒２元，北水淨買入２﹒９億元。
　　思摩爾升０﹒１％報４８﹒１５元，北水淨賣出１﹒６億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１４﹒６２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　３﹒８０
　　信達生物　　　　（０１８０１）　　　　　　２﹒８９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒８６
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒３５

　　淨沽出最多港股：
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－１﹒５６
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒３８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－０﹒８８
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　－０﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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