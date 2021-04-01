《出旗制勝－麥穎儀》科技股高開比亞迪升６％，繼續看好可留意購

《出旗制勝》三月最後一日恆指高開低走，高開超過２００點後反覆向下，臨近收市跌幅擴

大，最終全日跌１９９點，收報２８３７８點。大市成交金額１６４０億。恆指今早（１日）能

高開超過２００點，科技股普遍亦能高開。

汽車股上日（３１日）個別發展，比亞迪（０１２１１）上日早段曾升２﹒７％但之後轉跌

，臨近收市跌幅更擴大，最終報１６４元，全日跌３﹒２％。國內工信部等部門聯合開展新一輪

新能源汽車下鄉活動，鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境等

。比亞迪是其中一家參與活動的企業。繼續看好或可留意比亞迪購１７８９５，行使價１９０元

，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅６４﹒９０％，換股比率１００兌１，２０２１年０９月３０日

到期。

花旗最新一份研究報告下調比亞迪目標價至２８７元，但維持買入評級。另外，早前國內官

媒發表文章指出新能源汽車行業的亂象，指某汽車品牌市值高達５０００億卻一車未售，純粹紙

上造車，此消息或影響同業的比亞迪股價受壓。看淡的投資者或可留意比亞迪沽２９１８７，行

使價１５０元，實際槓桿２﹒５倍，引伸波幅６４﹒４０％，換股比率１００兌１，２０２１年

０９月２９日到期。

快手（０１０２４）本周連跌兩日後上日見升，最多更升超過６％，午後升幅收窄，最終報

２７０元。今早快手能高開近２％，報２７５﹒２元，繼續看好或可留意快手購２３６６７，行

使價３３９﹒０８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅６０﹒９０％，換股比率１００兌１，

２０２１年０８月０２日到期。

聯想（００９９２）承接周二（３０日）超過１２％升幅，昨日曾上５２周高位見１１﹒６

元後，隨後股價回吐，最終全日要跌近２％。今早未能隨大市升，低開０﹒７％，報１０﹒９８

元。如想趁低吸納或可留意聯想購２３６０２，行使價１２﹒６９元，實際槓桿４﹒３倍，引伸

波幅６１﹒８％，換股比率５兌１，２０２１年０８月３０日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

