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即市新聞

01/04/2021 11:33

《出旗制勝－麥穎儀》科技股高開比亞迪升６％，繼續看好可留意購

　　《出旗制勝》三月最後一日恆指高開低走，高開超過２００點後反覆向下，臨近收市跌幅擴
大，最終全日跌１９９點，收報２８３７８點。大市成交金額１６４０億。恆指今早（１日）能
高開超過２００點，科技股普遍亦能高開。
　　汽車股上日（３１日）個別發展，比亞迪（０１２１１）上日早段曾升２﹒７％但之後轉跌
，臨近收市跌幅更擴大，最終報１６４元，全日跌３﹒２％。國內工信部等部門聯合開展新一輪
新能源汽車下鄉活動，鼓勵各地出台更多新能源汽車下鄉支持政策，改善新能源汽車使用環境等
。比亞迪是其中一家參與活動的企業。繼續看好或可留意比亞迪購１７８９５，行使價１９０元
，實際槓桿３﹒６倍，引伸波幅６４﹒９０％，換股比率１００兌１，２０２１年０９月３０日
到期。
　　花旗最新一份研究報告下調比亞迪目標價至２８７元，但維持買入評級。另外，早前國內官
媒發表文章指出新能源汽車行業的亂象，指某汽車品牌市值高達５０００億卻一車未售，純粹紙
上造車，此消息或影響同業的比亞迪股價受壓。看淡的投資者或可留意比亞迪沽２９１８７，行
使價１５０元，實際槓桿２﹒５倍，引伸波幅６４﹒４０％，換股比率１００兌１，２０２１年
０９月２９日到期。
　　快手（０１０２４）本周連跌兩日後上日見升，最多更升超過６％，午後升幅收窄，最終報
２７０元。今早快手能高開近２％，報２７５﹒２元，繼續看好或可留意快手購２３６６７，行
使價３３９﹒０８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅６０﹒９０％，換股比率１００兌１，
２０２１年０８月０２日到期。
　　聯想（００９９２）承接周二（３０日）超過１２％升幅，昨日曾上５２周高位見１１﹒６
元後，隨後股價回吐，最終全日要跌近２％。今早未能隨大市升，低開０﹒７％，報１０﹒９８
元。如想趁低吸納或可留意聯想購２３６０２，行使價１２﹒６９元，實際槓桿４﹒３倍，引伸
波幅６１﹒８％，換股比率５兌１，２０２１年０８月３０日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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