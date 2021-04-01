《窩輪匯智－劉嘉輝》長假期持倉注意事項

《窩輪匯智》投資者欲以輪證入場，要份外留意長假期對輪證價格的影響。港股本周五

（２日）開始復活節加清明節長假，休市至７日復市，期間Ａ股則於５日休假暫停，６日恢復買

賣。美股方面，同樣於本周五假期，５日恢復。至於港股通則與港股休市日期同步，要到７日恢

復，北向資金則提早一天於１日暫停。

為何時間值對窩輪那麼重要？對不同到期日及行使價產品的影響又有多大？首先，投資者要

明白持有窩輪，實際上是希望到期時產品變成價內，可賺取行使結算的權利。相反，若相關資產

未能在到期結算時升穿╱跌穿（認購╱認沽）行使價，窩輪變無法行權，價值亦定必歸零。

換個角度講，其實投資者持有窩輪其實是買入「時間」，換取相關資產價格進入預計的範圍

（行使價）的機會，從而引發窩輪的爆發力，所以窩輪的價格組成內所包含的時間值會隨時間流

逝而遞減。

假設相關資產價格及其他因素不變，窩輪的年期愈長，累積在本身的時間值就會愈多，輪價

亦會較貴。認股證的時間值會隨時間下跌，愈接近到期日，認股證之時間值下跌的速度愈快。年

期愈長的認股證，每日時間值下跌的速度會較慢。因此投資者如果買入短身證，雖然要付出的成

本會較長身證為少，但其實時間值損耗的風險卻較大。

若對假期後走勢仍較觀望的投資者，選擇窩輪條款時可考慮輕微價外及至少三個月以上年期

產品，風險相對較低。相反，進取的投資者若認為假期後有機會出現大裂口上落，屆時引伸波幅

有望向上並且足以彌補時間值損失的話，則可以較少資金用短身證應市，減低入場注碼。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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