《缸邊隨筆－石鏡泉》認識你的脊骨

《缸邊隨筆》今天四月一日，本欄講脊骨並非愚人，而是都市人，坐姿不良，工作惡習，常

有頸椎、脊骨病，但不少人又對這個頸椎、脊骨的醫療有誤解或被誤導，有病也不去好好醫，終

會誤一生。今天誠邀香港脊醫學會會長撰文，幫助大家認識有關方面知識，這是各位人生中的一

大投資。宜細看。



＊【香港脊醫學會分享】＊



＊澄清傳媒報道 釋除求診者疑慮＊

＊脊醫的專業資格與安全治療＊



近日網上流傳一則某大傳媒的報道，提及脊醫手法治療，一般人稱之「啪骨」，談到治療風

險有可能導致中風；香港脊醫學會收到不少病人查詢有關治療的安全性，由於脊醫手法治療正是

脊醫治療中經常應用的元素，故此，特別引用國際研究報告文獻解說，務求令公眾在看相關消息

時，可分析當中個別例子，免被誇大失實的報道手法所誤導。



＊求助脊醫並不增加中風風險＊



公眾最關心俗稱「啪骨」會否是高風險治療，並且增加中風危機，我們需要用科學統計方法

來分析脊醫手法治療的安全性，加拿大有研究探討看脊醫後與中風有沒有因果關係。研究指出安

大略省翻查九年內中風入院者，１５５２３名病人中到診脊醫與西醫和中風病人相約，有可能是

在未接受脊醫和西醫診治前已有中風的血管夾層症狀誘因。脊醫手法治療並沒有增加頸動脈中風

風險【備註１】。



＊磁力共振觀察矯正頸椎 血管流動沒異常＊



因頸椎靠近大動脈，一直以來，頸椎矯正受到國際研究關注，接受關節矯正治療者，過程中

會聽到聲響，這是關節內的氣體郁動所發出來，因此容易令一般人關心其安全性，於是有研究使

用磁力共振來觀察頸椎在矯正時，會否突然增加血液流動上腦，結果顯示靜態或扭轉頸椎時和頸

椎手法治療雙比較，頸椎矯正不會引起腦血液灌注轉變。頸椎扭轉引起的椎動脈血流轉變，並無

臨床上的意義，顯示頸椎手法治療，以血流動力來說，未必會增加大腦血管事件發生的風險【備

註２】。



理論上當頸椎處於往後仰，持續或突然左右扭動時，有可能會傷及血管。日常情況例如駕駛

時擰頭目測盲點，運動的抬頭動作，打乞嗤或咳嗽亦有機會傷及血管。不過，中風一般情況都是

沒有原因，其他身體毛病例如高血壓、偏頭痛、發炎、血管異常、動脈硬化、輻射治療等亦被視

為增加中風風險。



＊脊醫治療與中風不存在因果關係＊



頸痛和頭痛是脊醫診所常見的病人，兩種痛症的成因有很多，而亦有可能是中風前的一個徵

狀，病人到不同診所求醫及後出現中風，接受治療與中風兩者並不存在因果關係。病人因為頸痛

頭痛求助醫生，給發現是中風初期現象，與由醫生做了一個問題引致中風，是兩件完全不同的事

宜。



＊脊醫為一線醫護 診斷病理無需轉介＊



公眾關心脊醫的矯正手法，我們強烈建議要找合資格專業人士處理，脊骨神經科醫學是一個

獨立的醫療體系，脊醫在香港註冊是第一線醫療人員，跟西醫、牙醫同享獨立而平衡的地位，脊

骨神經科並非西醫中的分科，不需經任何轉介，可直接為病人診治。脊醫通過嚴格培訓，密集的

人體解剖學研究，擁有專業範疇包括診斷、治療及預防因骨骼、肌腱系統毛病引致的神經系統及

整體健康所衍生的各種病症，可作出斷症及治療方面的主要決定，能夠為病人診斷關於內臟的病

理，遇上急切情況會即時轉介急症室，若其他可治療骨關節的非一綫醫護人員，則未必能及時發

現病人正處於「緊急狀況」。



＊專業訓練受政府監管＊



脊醫註冊條例第４２８章，是為本港實行脊醫註冊的法定條文。自２００１年，醫療專業的

註冊保障市民的健康、安全及利益。法例規定；只有受過脊醫訓練，並合資格的人仕方可註冊為

脊醫，此法例亦對脊醫的專業行為進行監管。



以手力醫治疾病的發展可遠溯至二千年前的希臘文化，ＣＨＩＲＯＰＲＡＣＴＩＣ由希臘文

ＣＨＥＩＲＯ ＰＲＡＴＩＫＯＳ演化而成，意思就是「親手而成」。脊醫常用的醫療技巧包括

脊科矯正術ＣＨＩＲＯＰＲＡＣＴＩＣ ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ及手療醫學法ＭＡＮＵＡＬ

ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ，就是以雙手調整功能性問題ＦＵＮＣＴＩＯＮＡＬ

ＳＵＢＬＵＸＡＴＩＯＮ的脊椎、骨節、神經及肌腱系統至正常的機能，令病人的身體功能恢復

平衡，痛症消失。



由脊醫手法治療所引發惡性反應的機會率非常低，由專業脊醫進行的手法治療極之安全，而

一般的副作用多屬生理機能的正常反應，有五成的病者會出現頭痛、疲倦、及被治療部分痛症稍

為擴張等，研究指出，這些均屬能預期及並無危險的自然反應【備註３】。比起因吃消炎藥而產

生腸胃出血致死亡，及做腰部手術而死亡，相對之下，其他治療腰、背痛的療法低於前者２００

倍，低於後者８００倍【備註４】。



﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒



【備註１】參考：Ｒｉｓｋ ｏｆ Ｃａｒｏｔｉｄ Ｓｔｒｏｋｅ ａｆｔｅｒ

Ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ Ｃａｒｅ：Ａ Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ Ｃａｓｅ－

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ Ｓｔｕｄｙ Ｃａｓｓｉｄｙ ＪＤ，ｅｔ ａｌ﹒ Ｊ ｓｔｒｏｋｅ

ｃｅｒｅｂｒｏｖａｓｃｕｌａｒ ｄｉｓｅａｓｅｓ ２０１７



【備註２】參考：Ｍｏｓｅｒ Ｎ，Ｍｉｏｒ Ｓ，Ｎｏｓｅｗｏｒｔｈｙ Ｍ，ｅｔ ａｌ﹒

Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ ｃｅｒｖｉｃａｌ ｍａｎｉｐｕｌａｔｉｏｎ ｏｎ ｖｅｒｔｅｂ

ｒａｌ ａｒｔｅｒｙ ａｎｄ ｃｅｒｅｂｒａｌ ｈａｅｍｏｄｙｎａｍｉｃｓ ｉｎ ｐ

ａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ ｃｈｒｏｎｉｃ ｎｅｃｋ ｐａｉｎ：ａ ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

ｒａｎｄｏｍｉｚｅｄ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ ｔｒｉａｌ﹒ ＢＭＪ Ｏｐｅｎ ２０１

９

；９：ｅ０２５２１９﹒ Ｄｏｉ：１０﹒１１３６７ ｂｍｊｏｐｅｎ－２０１８－０２５２

１９



【備註３】參考：Ｂａｒｒｅｔｔ ＡＪ ｅｔ ａｌ﹒ ２０００，Ｓｅｎｓｔａｄ Ｏ ｅ

ｔ ａｌ﹒ １９９７，Ｌｅｂｏｅｕｆ－Ｙｄｅ ｅｔ ａｌ﹒ １９９７



【備註４】參考：Ｇａｂｒｉｅｌ ＳＥ ｅｔ ａｌ﹒ １９９１，Ｄａｂｂｓ Ｖ ｅｔ

ａｌ １９９５，Ｄｅｙｏ ＲＡ ｅｔ ａｌ １９９２，Ｍａｌｔｅｒ ＡＤ ｅｔ ａｌ

﹒ １９９８



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

