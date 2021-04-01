《專家之言－李偉傑》投資喜好分化，具盈利基礎科技股續看好

《專家之言》美國十年期債息近期已升到１﹒７４４厘水平，惟科技股經過早前震盪過後對

債息敏感度已大幅降低，具有盈利基礎科技股出現「免疫力」，大型科網股股價變動幅度進一步

收窄。不過，港股過去３月份在２０天移動平均線表現出明顯阻力（目前約２８７４７點水平）

，相信現階段等待外圍能否出現利好因素而帶來突破機會。雖然近期港股嘗試向上突破，但過去

兩星期恆指一度受債息因素及美國推行《外國公司問責法案》影響；與此同時，中國經濟復甦步

伐理想，反而繼續令市場憂慮貨幣寬鬆政策逐步收緊，帶來短暫急跌情況，下試２７５０５點水

平。不過，早前出內地上證指數３３００點水平見明顯支持，而今次跌浪在３３４４點已出反彈

。踏入第二季，市場投資喜好相信在業績期過後會進一步分化，現階段大型科技股是可以繼續持

有及看好，但重點在於具有盈利基礎或者去年下半業績明顯改善的股份身上。



＊恆指２７５００至２７８００點料有支持＊



股民若果炒作憧憬新經濟股前景，可能需要等待市場氣氛進一步熾熱才能跟上，另外部分資

金將重投傳統經濟股份身上，因為現階段在環球接種疫苗下，市場憧憬未來兩至三季疫情可以進

一步受控，預料銀行、航空交通、收租及消費類股份可以逐步回復吸引力，相信恆指短暫在

２７５００點至２７８００點支持，而現時估計基金大戶將在業績期過後，將倉位更換績優以及

業績改善的股份身上，而憧憬內地消費力再度升級，維信金科（０２００３）股價有望再度挑戰

６元以上水平。

維信金科早前公布截至去年底營業額２５﹒７３億元人民幣，在去年疫情因素下，集團全年

受貸款組合公允價值變動影響，由盈轉虧蝕８﹒７億元人民幣，上年同期賺６４７９萬元人民幣

。而去年下半年非國際財務報告準則經調整淨利潤２﹒５億元人民幣按年增長４０﹒９％。

維信金科受到疫情衝擊後，對風控策略、信貸政策進行積極調整，同時調整獲客策略，探索

優質客群的服務。自二季度開始，集團資產資料指標顯著改善，至四季度首次付款逾期率從第一

季度末的２﹒０％下降至０﹒４％，優於疫情前水平，且為集團歷史最好表現。維信金科還在財

報中進一步釋放出向好預期，公司預計其２０２１年的整體首次付款逾期率將約０﹒５％，並表

示將致力於通過持牌資金夥伴及業務合作方交付創新金融產品，服務於優質及近乎優質借款人，

以尋求穩定增長。



＊維信金科４﹒６元吸納，首目標５﹒３元＊



除了疫情問題外，中國消費金融業監管大幅收緊，導致幾乎所有Ｐ２Ｐ借貸平台出現大洗牌

。維信金科助貸服務的模式在監管規範過程中收益，去年集團新增１６間機構資金夥伴，使業務

可持續擴展，全年助貸業務實現量為３０５﹒５億人民幣，其中，輕資產的撮合模式助貸業務實

現量為２０１﹒１億人民幣，同比增長１１﹒０％。

此外，維信金科透過改進風險模型與策略，優化客戶級別終身評估及推行多項高影響力測試

，更精準及有效地區分客戶類別，並大幅提高風險績效。公司更與多家國內龍頭電信商和社交媒

體平台合作，如ＯＰＰＯ、小米、中電信、騰訊雲和字節跳動等，在多個平台上投放廣告，以進

一步擴充獲客渠道。業績期內，公司新註?用戶數量較２０１９年增加了１４﹒４％，在消費金

融市場萎縮的情況下仍然成功擴大客戶池。內地疫情受控加上內地推出不同政策刺激消費零售支

持經濟增速，對集團帶來正面效益，股價由今年初低位３﹒５０元曾上升至６﹒４９元，假若用

黃金比率計算回調０﹒６１８，相信在４﹒６０元附近見重要支持，可開始吸納，初步目標可先

看回調０﹒３８２水平即上５﹒３元，預計內地消費力再度升級，憧憬股價有望再度挑戰６元以

上水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行

人或新股上市申請擁有財務權益）

