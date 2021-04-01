《經濟通通訊社１日專訊》歐洲央行行長拉加德周三（７日）接受訪問時表示，如果投資者
試圖推高債息，考驗央行決心，央行將堅決使用所有工具應對。
歐洲央行本月加快貨幣政策支持步伐，以遏制債息攀升，並以免歐元區經濟復甦受到威脅。
不過歐元區的疫苗接種速度緩慢，繼而延長企業和社交限制措施，加上７５００億歐元聯合財政
方案６月才能正式落地，歐洲經濟復甦前景並不明朗。（ａｌ）
01/04/2021 16:13
【債息飆高】拉加德：如投資者試圖推高債息，歐洲央行將使用工具
《經濟通通訊社１日專訊》歐洲央行行長拉加德周三（７日）接受訪問時表示，如果投資者
試圖推高債息，考驗央行決心，央行將堅決使用所有工具應對。
歐洲央行本月加快貨幣政策支持步伐，以遏制債息攀升，並以免歐元區經濟復甦受到威脅。
不過歐元區的疫苗接種速度緩慢，繼而延長企業和社交限制措施，加上７５００億歐元聯合財政
方案６月才能正式落地，歐洲經濟復甦前景並不明朗。（ａｌ）
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