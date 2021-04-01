【基金爆倉】日本瑞穗金融集團：未發現影響獲利預測的問題

《經濟通通訊社１日專訊》日本瑞穗金融集團今日表明，未發現任何可能影響其獲利預測的

問題。

不過據英國《金融時報》報道指，瑞穗正調查是否因Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆

倉而蒙受重大損失。雖然集團並未提供完整的機構經紀服務，但它向該基金提供可觀的同等便利

，其潛在損失可能與三菱日聯金融集團接近。據知集團沒有計劃修改其盈利預測，但會在必要時

進行修改。（ａｌ）

