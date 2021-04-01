《經濟通通訊社１日專訊》日本瑞穗金融集團今日表明，未發現任何可能影響其獲利預測的
問題。
不過據英國《金融時報》報道指，瑞穗正調查是否因Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆
倉而蒙受重大損失。雖然集團並未提供完整的機構經紀服務，但它向該基金提供可觀的同等便利
，其潛在損失可能與三菱日聯金融集團接近。據知集團沒有計劃修改其盈利預測，但會在必要時
進行修改。（ａｌ）
01/04/2021 15:59
【基金爆倉】日本瑞穗金融集團：未發現影響獲利預測的問題
《經濟通通訊社１日專訊》日本瑞穗金融集團今日表明，未發現任何可能影響其獲利預測的
問題。
不過據英國《金融時報》報道指，瑞穗正調查是否因Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ爆
倉而蒙受重大損失。雖然集團並未提供完整的機構經紀服務，但它向該基金提供可觀的同等便利
，其潛在損失可能與三菱日聯金融集團接近。據知集團沒有計劃修改其盈利預測，但會在必要時
進行修改。（ａｌ）
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