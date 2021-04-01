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01/04/2021 15:04

【代幣狂熱】國際結算銀行：央行數碼貨幣或產大量非銀行支付機構

　　《經濟通通訊社１日專訊》國際結算銀行（ＢＩＳ）周三表示，央行數碼貨幣（ＣＢＤＣ）
可能在零售支付領域衍生大量非銀行支付機構，繼而導致行業重組。
　　該行總經理卡斯騰斯最新表示，當前目標是建設一個允許更多競爭的基礎設施，並將有更多
的支付服務供應商，不過最終或導致許多新機構湧入市場。
　　他又指大型科技公司的支付服務對用戶而言很方便，他們可能很快會佔據主導地位、扼殺競
爭，並會破壞數據保護。（ａｌ）

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