【新冠肺炎】歐洲藥品管理局：阿斯利康疫苗或與罕見血凝事件有關

《經濟通通訊社１日專訊》歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）周三（３１日）表示，阿斯利康的新

冠肺炎疫苗與罕見的血栓類型病例可能存在關聯，雖然目前僅確認有６２宗病例，但目前依然認

為接種該疫苗是利大於弊。

歐洲藥品管理局負責人庫克直言，安全委員會可能會在下周發布最新建議，如果專家組認為

血凝塊與疫苗之間存在聯繫，局方將調整對患者和衛生官員的建議。

她又強調目前屬於調查階段，兩者只是可能有聯繫，因為目前為止未有證據支持限制在任何

人群中使用該疫苗。

輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ最新則表示，在針對１２至１５歲青少年及兒童的最終階段試驗中

，其新冠肺炎疫苗有效率達到１００％，將盡快遞交數據予美國和歐洲的監管機構，修改疫苗授

權以覆蓋年齡更低的群組。



＊法國全國實施封鎖四周＊



法國總統馬克龍周三則宣布在全國實施封鎖四周，關閉學校和企業，本周六（３日）開始生

效，表明歐洲疫情有再次失控的可能性。

不過今次防疫封鎖在本周末的復活節假期有靈活性，並允許市民跨區旅行。不過意大利周三

亦跟隨德國，將防疫封鎖延長到本月中之後。

歐洲疫苗接種進度緩慢，據彭博社的疫苗追蹤數據，歐盟接種率至今僅１５％，不及英國逾

３３％及美國４５％。（ａｌ）

