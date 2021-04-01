  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2021 08:46

【新冠肺炎】歐洲藥品管理局：阿斯利康疫苗或與罕見血凝事件有關

　　《經濟通通訊社１日專訊》歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）周三（３１日）表示，阿斯利康的新
冠肺炎疫苗與罕見的血栓類型病例可能存在關聯，雖然目前僅確認有６２宗病例，但目前依然認
為接種該疫苗是利大於弊。
　　歐洲藥品管理局負責人庫克直言，安全委員會可能會在下周發布最新建議，如果專家組認為
血凝塊與疫苗之間存在聯繫，局方將調整對患者和衛生官員的建議。
　　她又強調目前屬於調查階段，兩者只是可能有聯繫，因為目前為止未有證據支持限制在任何
人群中使用該疫苗。
　　輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ最新則表示，在針對１２至１５歲青少年及兒童的最終階段試驗中
，其新冠肺炎疫苗有效率達到１００％，將盡快遞交數據予美國和歐洲的監管機構，修改疫苗授
權以覆蓋年齡更低的群組。

＊法國全國實施封鎖四周＊

　　法國總統馬克龍周三則宣布在全國實施封鎖四周，關閉學校和企業，本周六（３日）開始生
效，表明歐洲疫情有再次失控的可能性。
　　不過今次防疫封鎖在本周末的復活節假期有靈活性，並允許市民跨區旅行。不過意大利周三
亦跟隨德國，將防疫封鎖延長到本月中之後。
　　歐洲疫苗接種進度緩慢，據彭博社的疫苗追蹤數據，歐盟接種率至今僅１５％，不及英國逾
３３％及美國４５％。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事31/03/2021
《神州經脈》官方PMI勝預期　傳中國籌新交易所　滬指月跌2％
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】舊經濟股繼續跑贏大市　內銀股及物管股可吼
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】新經濟股跌勢喘穩　港股4月上望30000點
中國故事31/03/2021
【小米造車】躋身互聯網造車新貴　遲到的小米汽車該如何定位
財經熱話31/03/2021
【小米造車】小米高調進軍電動車市場　市場觀望發展股價衝高後回
板塊分析31/03/2021
增長透明度高　中匯集團「有教無慮」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金