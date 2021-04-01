【全球放水】拜登推新基建及經濟復甦計劃，共和黨及商界表明反對

《經濟通通訊社１日專訊》美國總統拜登周三（３１日）正式公布２﹒２５萬億元（美元．

下同）新基礎設施及經濟復甦計劃，不過共和黨及商界已表明反對計劃內容。

新方案是一個８年計劃，將動用６２１０億元於交通，６５００億元用於潔淨水及高速寬頻

等方面，５８００億元用於加強製造業，當中約１８００億元用於非國防研究與開發，４０００

億元用於改善長者和殘疾人士護理，２１３０億元用於建設及翻新可負擔房屋。

拜登亦呼籲在電動車、再生能源和電網方面進行大規模投資，作為支持經濟、應對氣候變化

廣闊藍圖的一部分，具體倡議將對風力、太陽能和其他可再生能源項目的稅項優惠政策延長十年

，並要求國會將支出用於電動車返款、充電樁和電動校車，據報用於電動車計劃的資金約

１７４０億元，目標在２０３０年前建設全國充電網絡。

拜登亦提到將通過加稅籌集新方案資金，具體將企業所得稅提高到２８％，並為企業全球收

益設定２１％的最低稅率，而即使今次支出屬一次性，除非再立法調整稅率，否則今次加稅措施

將是永久性。

不過連同近期通過的１﹒９萬億美元新紓困方案，拜登的基礎建設計劃出爐後，聯邦政府在

美國經濟佔據的份量將比數個世代高，並佔年度經濟產出逾２０％。

目前預計拜登將在幾周內推出第二個立法方案，內容包括擴大健保涵蓋範圍、延長育兒賦稅

優惠、有薪事假與病假及其他針對家庭福利的措施。



＊共和黨及商界表明反對計劃內容＊



拜登表明歡迎與共和黨在內的議員討論其他想法，決心推進新方案拯救經濟，不過參議院共

和黨領袖麥康奈爾表明，如果方案造成大幅加稅，增加數萬億元國家債務，這就是一項不太可能

通過的方案。他又比喻新計劃有如特洛伊木馬，名義上是基建投資，實際上是大幅舉債及加稅，

損害生產力。

商界方面，代表美國大型企業的商業圓桌會議（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｒｏｕｎｄｔａｂｌｅ

）強調，不會支持拜登的計劃。另外美國商會執行副總裁布拉德利表示，強烈反對拜登提出的全

面加稅計劃，因為這將放緩經濟復甦，削弱美國全球競爭力，並與基建計劃的目的背道而馳。

眾議院議長佩洛西則已表明希望新方案可在７月初前通過，目前正加緊腳步爭取在計劃細節

達成兩黨協議。（ａｌ）

