【油市博弈】石油輸出國組織秘書長巴爾金：石油需求仍然脆弱

《經濟通通訊社１日專訊》在召開石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）會議，磋商產量政

策前夕，油組秘書長巴爾金警告石油需求仍然脆弱。

巴爾金周三（３１日）在部長級會議前致開幕詞時指目前不可以掉以輕心，市場依然被不確

定性包圍，包括病毒變種、疫苗接種進度不一、進一步實施防疫封鎖、第三波疫情等，而上月底

市場震盪正提醒經濟和石油需求所面臨的脆弱性。（ａｌ）

