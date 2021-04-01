【代幣狂熱】高盛計劃向私人財富客戶提供比特幣投資工具

《經濟通通訊社１日專訊》高盛新任私人財富管理數碼資產全球負責人里奇周三（３１日）
表示，集團計劃今季向私人財富管理部門的客戶，提供比特幣和其他數碼資產的投資工具。
她又透露集團的目標是考慮提供所有形式的投資，無論是通過實物比特幣、衍生工具，還是
傳統的投資工具。
高盛則表示里奇將利用公司的能力，以確保能滿足客戶對數碼資產類別和技術的興趣，強調
集團相信區塊鏈技術的可能性。（ａｌ）
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