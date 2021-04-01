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01/04/2021 14:04

【基金爆倉】傳德意志銀行上周極速平倉避過巨額虧損

　　《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述消息人士指，德意志銀行上周五（２６日）在
Ａｒｃｈｅｇｏｓ　Ｃａｐｉｔａｌ保證金違約後，通過私下交易極速平倉，賣出其高槓桿持股
，涉及約４０億美元，繼而避過巨額虧損，而據悉買方是部分歐洲頂級對沖基金，當中包括
Ｍａｒｓｈａｌｌ　Ｗａｃｅ。（ａｌ）

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