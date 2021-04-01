【基金爆倉】傳德意志銀行上周極速平倉避過巨額虧損

《經濟通通訊社１日專訊》據外電引述消息人士指，德意志銀行上周五（２６日）在

Ａｒｃｈｅｇｏｓ Ｃａｐｉｔａｌ保證金違約後，通過私下交易極速平倉，賣出其高槓桿持股

，涉及約４０億美元，繼而避過巨額虧損，而據悉買方是部分歐洲頂級對沖基金，當中包括

Ｍａｒｓｈａｌｌ Ｗａｃｅ。（ａｌ）

