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即市新聞

01/04/2021 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》期指仍待上企２８７７４

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、資
訊科技業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
中信股份（００２６７）、恆隆地產（００１０１）與碧桂園服務（０６０９８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中國平安（０２３１８）、藍月亮（０６９９３）與中國恆大（０３３３３）。
　　今早（１日）恆指高開２１６點，但未到達合理水平２８６７１。即市首個重要阻力現位於
２８８１６，即市首個重要支持位則看２８３３１。估計指數會於這個範圍內反覆偏好，大家應
觀察即市低位會否上移。恆指期貨小時圖上，價位正挑戰保歷加通道頂部阻力，後市關鍵應看好
友能否成功攻抵２８７７４之上企穩。５個主要技術分析指標中，現時只得兩個利好；須待
ＳＴＣ的％Ｋ升離％Ｄ，價位的升勢才算重臨。如無意外，今天恆指期貨的加權平均價將高於其
大戶加權平均開倉水平，對短期後市十分有利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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