《談國論企－黎偉成》非製造業業務活動大升預期亦佳

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年３月份止住連續三個

月放緩之態，不僅擺脫農曆春節長假期的季節性影響，服務業和建築業的商務活動皆有快速的發

展，加上新訂單大幅增加，使整體非製造業的業務活動預期保持樂觀佳態，反映兩大行業俏看經

營和經濟前景。政府繼續強力防控惡疫，加上力推國內大循環、國內外雙循環的新策，有助經濟

強化穩中有進發展的質與量。



＊服務業２１個調查行業全面擴張＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年３月份所達的

５６﹒３，不僅較對上一個月的５１﹒４大幅上升４﹒９個百分點，為自２０２０年１１月份的

５６﹒４以來最快擴張的月份，更止住２月份環比回落１個百分點、１月份５２﹒４跌３﹒３個

百分點和２０２０年１２月５５﹒７跌０﹒２個百分點等三連跌。

非製造業中的兩大產業表現均佳，先談（甲）服務業，商務活動指數於２０２１年３月份達

５５﹒２，較對上一個月上升４﹒４個百分點，止住２月份５０﹒８環比０﹒３個百分點、１月

份５１﹒１跌３﹒７個百分點和２０２０年１２月份５４﹒８環比跌０﹒９個百分點的三連跌，

之前則為由去年１１月份５５﹒７環比升０﹒２個百分點、１０月份５５﹒５升０﹒３個百分點

、９月份５５﹒２增０﹒９個百分點和８月份５４﹒３增１﹒２個百分點組成的四連升。

服務業商務活動環比跌轉升，最惹人注目之處為（一）國家統計局所調查的２１個服務業的

行業商務活動指數均高於臨界點，即全面擴張。資料顯示：「從行業情況看，鐵路運輸、航空運

輸、電信廣播電視衛星傳輸服務業、互聯網軟件及信息技術服務業、貨幣金融服務業、保險業等

的商務活動指數，位於６０以上高位景氣區間」，所指重點有（１）「６０」，為「高景氣區間

，而２月份則只為「５５或以上」，可見主要服務業的擴張力度力明顯的加快；而（２）電信廣

播電視衛星傳輸服務業、互聯網軟件及信息技術服務業等高技術行業快增，當然受惠於５Ｇ拉動

的通信需求保持快速成長，難得的更是（３）金融業的業務亦有快擴，為經濟復甦所拉動；

（４）鐵路、航空運輸擴張力度更大，顯內地的人流、物流活動相當頻仍。

再看服務業的其他項目，亦佳：（二）新訂單分類指數於２０２１年３月份５５﹒４，較對

上一個月上升７﹒３個百分點，而２月份回落至４８﹒１，環比進一步下跌０﹒２個百分點，而

１月份跌２﹒９個百分點更由擴張轉至４８﹒３的收縮水平，跌幅較２０２０年１２月份

５１﹒２所回落的１﹒４個百分點

還有（三）服務業保持良好的競爭力：（１）投入產品價格分類指數於２０２１年３月份環

比即使增長１﹒１個百分點至５４﹒８，而（２）銷售價格分類指數環比上升２個百分點，亦只

是剛越臨界點的５１﹒７，低於投入產品價格指數３﹒１個百分點，即售價尚未受到成本價格較

快增長的太大壓力。

但服務業的商務活動預期指數在２０２１年３月份環比即使回落０﹒３個百分點，卻仍處６

２﹒９的高位景氣區，連同２月份環比大幅上升７﹒９個百分點至６３﹒２，皆高於１月份跌４

﹒８個百分點跌破６０而僅為的５５﹒３，有不錯啟示性。



＊建築業新訂單快增預示前景良佳＊



（乙）建築業，商務活動指數於２０２１年３月份達６２﹒３，較對上一個月環比大幅上升

７﹒６個百分點，補回２月份僅５４﹒７急挫５﹒３個百分點失地有餘。此數更篟而復得６０，

回復較快擴張指標，佳態也。

建築業的幾個主要項目的發展，亦每有改善，如（Ｉ）新訂單分類指數，於是月份達５９，

較對上一個月高５﹒６個百分點，而２月份５３﹒４環比升２﹒２個百分點，止住１月份

５１﹒２環比跌４﹒６個百分點，意味擴張形態反覆中向好。

同樣屬良性啟示的，是（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於３月份達５５，環比上升

０﹒８個百分點，升幅高於２月份５４﹒２所升１﹒４個百分點和１月份５２﹒８升０﹒１個百

分點，止住２０２０年１２月份５２﹒７環比回落１﹒７個百分點的失地。

和（ＩＩＩ）投入產品價格分類指數雖回升３﹒４個百分點至６３﹒６，惟銷售價格分類指

數環比僅升０２﹒５個百分點至５５﹒，低於投入產品價格８﹒５個百分點，情況不錯。

難得的（ＩＶ）建築業的業務活動預期指數於２０２１年３月份達６８﹒１，環比升０﹒１

個百分點，因２月份達６８﹒２大升１４﹒６個百分點，遠高於１月份的５３﹒６。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

