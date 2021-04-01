【數字人幣】人行：與香港金管局就數字人幣跨境使用進行測試

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》人行研究局局長王信在新聞發布會上表示，

人行數字貨幣研究所與香港金管局就數字人民幣在內地和香港地區的跨境使用進行了技術測試，

這是人民幣試點的常規性研發測試工作。在國內，數字人民幣在多個地區正在試用，包括在冬奧

會的場景下使用，數字人民幣的測試的場景愈來愈多、愈來愈豐富。

王信表示，數字人民幣的設計主要是用於國內零售的支付，但是在條件成熟的時候，如果市

場有這樣的需求，利用數字人民幣進行跨境交易，這也是可以實現的。同時，人行也在與香港金

管局一道合作，在跨境使用方面進行了一些技術測試。近期，在國際清算銀行香港創新中心的支

持下，人民銀行數字貨幣研究所和香港金管局、泰國中央銀行、阿拉伯聯合酋長國，聯合發起了

多邊央行數字貨幣橋的研究項目，旨在探索利用分布式帳本技術，實現央行數字貨幣的跨境交易

全天候同步交收，也就是ＰＶＰ結算。央行數字貨幣在國際上是熱點話題，很多央行在進行研究

和探索，不同的央行之間也有類似的合作項目，所以人民銀行也在探索相關可行性。

而據內媒早前報道，深圳市政府和人民銀行深圳市中心支行指導羅湖區人民政府，與中國銀

行（０３９８８）（滬：６０１９８８）和中銀香港（０２３８８）合作，在全國率先完成針對

香港居民在內地使用數字人民幣的測試工作。

