【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７億人幣，買騰訊小米沽港交所中移動

《經濟通通訊社１日專訊》踏入第二季首個交易日，港股延續首季升過千點氣勢，恆指高開

２１６點，報２８５９４，開市已重上１０天線，財新３月中國製造業ＰＭＩ降至１１個月低，

一度累恆指升幅曾縮至１３３點，低見２８５１１，但美元及美債偏軟，加上Ａ股走強，港股重

拾動力，午後在騰訊與美團推動下，最終恆指以全日最高位收市。恆指收報２８９３８點，升５

６０點或２％，為３月１９日以來收市新高。

按額度計算，北水全日淨流入５５﹒７億元人民幣，增加９２﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是香港交易所（００３８８）、中國移動（００９４１）、萬科企業（０２２０２）。

主板成交１７８２﹒５３億元增加８﹒７％。其中港股通成交４０９﹒５億元，佔總成交

２３％。



＊北水續掃騰訊，淨流入逾３０億元＊



騰訊升７﹒２１％報６５４元，北水淨買入３０﹒５億元。

小米升２﹒７２％報２６﹒４５元，北水淨買入８﹒２億元。

美團升９﹒２６％報３２５﹒８元，是升幅最大藍籌；北水淨買入６﹒１億元。

港交所升２﹒４５％報４６８﹒６元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ３０﹒４６

小米集團 （０１８１０） ８﹒２０

美團 （０３６９０） ６﹒０６

心動公司 （０２４００） ２﹒３６

思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒０２



淨沽出最多港股：

香港交易所 （００３８８） －２﹒４０

中國移動 （００９４１） －１﹒６２

萬科企業 （０２２０２） －１﹒３３

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（ｃａ）

