《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８關口阻力不少

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒８３ １１０﹒５７ １１０﹒７９

歐元╱美元 １﹒１７３２ １﹒１７１２ １﹒１７２０

英鎊╱美元 １﹒３７９１ １﹒３７５３ １﹒３７５５

美元╱瑞郎 ０﹒９４６０ ０﹒９４３８ ０﹒９４５０

美元╱港元 ７﹒７７４８ ７﹒７７３１ ７﹒７７４０

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《美元走勢》美國總統拜登昨日（３１日）提出一項超過２萬億美元長達８年的基礎設施計

畫，包括交通、潔凈水，以及加強製造業的研究及開發計劃等多個範疇。資金則將通過加稅來籌

集，建議將公司所得稅提高至２８％，企業海外收益最低稅率亦增加至２１％。有關建議相信會

受到共和黨反對。

美國３月ＡＤＰ就業數據理想，錄得新增５１﹒７萬人，創２０２０年９月份以來的新高，

雖低於市場預期，但顯示勞工市場漸漸走出疫情的困局。市場估計周五（２日）的非農數據將繼

續有好表現。

歐洲疫情仍然令人擔憂，法國醫療系統壓力激增，總統馬克龍周三表示將再加強防控措施，

至少在三周之內，學校將關閉，重回全國封鎖的狀態。現時接種比例只佔總人口１２％，遠低於

歐美其他主要國家的接種率。美匯指數在９３﹒５０附近受阻，非美貨幣一度反彈，歐元曾見

１﹒１７６０，但升勢無法持續，相信１﹒１８關口阻力不少，短期將低位整固。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １１１﹒３０ １１０﹒００ １１１﹒８５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８０ １﹒１６８０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

