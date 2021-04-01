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即市新聞

01/04/2021 15:37

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１８關口阻力不少

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒８３　　　１１０﹒５７　　　１１０﹒７９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７３２　　　１﹒１７１２　　　１﹒１７２０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９１　　　１﹒３７５３　　　１﹒３７５５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９４６０　　　０﹒９４３８　　　０﹒９４５０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７４８　　　７﹒７７３１　　　７﹒７７４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統拜登昨日（３１日）提出一項超過２萬億美元長達８年的基礎設施計
畫，包括交通、潔凈水，以及加強製造業的研究及開發計劃等多個範疇。資金則將通過加稅來籌
集，建議將公司所得稅提高至２８％，企業海外收益最低稅率亦增加至２１％。有關建議相信會
受到共和黨反對。
　　美國３月ＡＤＰ就業數據理想，錄得新增５１﹒７萬人，創２０２０年９月份以來的新高，
雖低於市場預期，但顯示勞工市場漸漸走出疫情的困局。市場估計周五（２日）的非農數據將繼
續有好表現。
　　歐洲疫情仍然令人擔憂，法國醫療系統壓力激增，總統馬克龍周三表示將再加強防控措施，
至少在三周之內，學校將關閉，重回全國封鎖的狀態。現時接種比例只佔總人口１２％，遠低於
歐美其他主要國家的接種率。美匯指數在９３﹒５０附近受阻，非美貨幣一度反彈，歐元曾見
１﹒１７６０，但升勢無法持續，相信１﹒１８關口阻力不少，短期將低位整固。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１１﹒３０　　　１１０﹒００　　　１１１﹒８５
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１６８０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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