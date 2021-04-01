【選舉改革】林鄭：選委會召集人制度屬中央權力，不用本地立法

《經濟通通訊社１日專訊》全國人大常委會通過修訂基本法附件一及二，完善香港選舉制度

，當中設有資格審查委員會，負責審查行政長官、立法會及選委會參選人，是否擁護《基本法》

及效忠香港特區。行政長官林鄭月娥接受《有線電視》專訪時表示，並非所有參選人都要經國安

處審查，是有懷疑才會去做，她指只有特區主要官員適合擔任資格審查委員會成員，特首不會出

任，又指選委會召集人制度屬中央權力，不用本地立法。

林鄭指，要確保有關人士公正、無利益衝突、無政治考慮、不怕被人起底制裁，亦要得到中

央信任，加上要向中央及社會問責，只有獲得中央任命的主要官員適合擔任資委會成員。至於退

休法官，她認為並不合適，因為他們不在機制中，亦不能檢視涉及國安的資料。

在新增設的選舉委員會召集人制度方面，林鄭表示，只有遇上罕有及無法處理的情況，才會

啟用有關制度，她形容是「非常時期、非常手段」，甚至屬於「兜底」條款，會先由行政長官向

中央提交報告，如果中央無其他手段解決，就會啟動召集人制度。她透露，由於有關制度屬於中

央權力，本地立法不包括在內，所以在將來的法律中，不會見到召集人制度。

至於立法會地區直選劃分為１０區，她表示，自己沒有參與，交由政制及內地事務局負責，

兩星期後會向立法會提交修訂草案。（ｂｉ）

