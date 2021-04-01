【香港政情】８１８案李柱銘等５被告准保釋，黎智英梁國雄仍還柙

《經濟通通訊社１日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等

９人，被指組織及參與２０１９年８月１８日維園流水式集會，其中立法會前議員梁耀忠及區諾

軒認罪，其餘７人否認控罪而受審。案件今日裁決，法官裁定黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄

、何秀蘭、何俊仁及李柱銘，７人組織及參與未經批准集結罪成，法官批准李柱銘等５名被告獲

准保釋，而黎智英及梁國雄仍須還柙，案件押後至本月１６日。

控方在法官裁定眾被告罪成後，引用黃之鋒和周庭案例，反對全部被告保釋。辯方反駁指本

案沒有暴力衝突。法官胡雅文指，即使批准被告保釋，不能排除判處監禁刑罰，而保釋條件亦就

裁決作出更改。其後胡官最終決定，今天被定罪的７人中，除了本因另案被還柙的黎智英及梁國

雄外，其餘５人包括李柱銘、吳靄儀、何秀蘭、何俊仁和李卓人，獲准繼續保釋，但他們不得離

港，並須交出所有旅行證件，包括ＢＮＯ護照。

全案共有９名被告，包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李

柱銘和區諾軒，全部被控組織及參與未經批准集結罪。區諾軒早前承認兩罪，梁耀忠則只承認參

與未經批准集結罪，餘下７被告經審訊後被裁定兩罪均罪成。（ｂｉ）（ｚｚ）

