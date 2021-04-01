《經濟通通訊社１日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，內地網上旅遊服務平
台攜程已獲港交所批准在港第二上市，集資介乎１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元
），保薦人為中金、高盛及摩根大通。
消息稱，攜程視乎市況，最快下周發售股份。（ｃｌ）
01/04/2021 16:25
【中概焦點】傳攜程獲港交所批准第二上市，集資約１５６億元
《經濟通通訊社１日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，內地網上旅遊服務平
台攜程已獲港交所批准在港第二上市，集資介乎１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元
），保薦人為中金、高盛及摩根大通。
消息稱，攜程視乎市況，最快下周發售股份。（ｃｌ）
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