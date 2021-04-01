【中概焦點】傳攜程獲港交所批准第二上市，集資約１５６億元

《經濟通通訊社１日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述知情人士報道，內地網上旅遊服務平

台攜程已獲港交所批准在港第二上市，集資介乎１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元

），保薦人為中金、高盛及摩根大通。

消息稱，攜程視乎市況，最快下周發售股份。（ｃｌ）

