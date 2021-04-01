【夜期時段】即月期指最新報２８８２０點，升３點，低水１１９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８１１點，跌６點，低水１２８

點，最新報２８８２０點，升３點，低水１１９點，合約成交５９４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１１７５點，升８點，低水４２點，最新報１１１６８點

，升１點，低水４９點，合約成交１２６張。

