  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2021 19:07

【新冠肺炎】４月底指定兩班英國返港航班，放寬澳洲等旅客隔離期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府今日宣布安排指定航班由英國飛抵香港，指定航班為４月
２１日及２８日上午９時１０分從倫敦飛香港的ＣＸ２２５２，預約購票系統將在下周四
（８日）開放，購票成功者會被連結到青衣華逸酒店的預約系統，房價每晚４００至５００元。
　　抵港者須到青衣華逸酒店強制檢疫２１天，並在抵港第７天、第１２天及第１９天檢測。乘
客在辦理登機手續時，須出示起飛前７２小時內進行的新冠病毒反轉錄聚合酶連鎖反應（ＲＴ－
ＰＣＲ）核酸檢測陰性結果證明。
　　另外，於４月９日或之後抵港，並於抵港當天或之前２１天只曾於澳洲、新西蘭或新加坡逗
留的人士，強制檢疫期將縮減至１４天，他們須在其後７天進行自我監測，及在抵港第１９天進
行強制檢測。有關人士仍須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。這項檢疫安排適用於香港居民及非香
港居民。
　　有鑑於多個地區已開始疫苗接種安排，政府亦正考慮調整就曾在其他非高風險地區逗留的抵
港人士的強制檢疫要求。如有關人士已完成接種疫苗，他們可縮短目前２１天的強制檢疫規定，
但仍須進行一定時段的自我監測及額外的強制檢測。尚未完成接種疫苗的人士，則須繼續在指定
檢疫酒店強制檢疫２１天。政府稍後會公布此措施的生效日期及有關詳情。（ｂｉ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/04/2021
《股市一周》消化對沖基金斬倉影響　港股周升602點科指彈5%
中國故事01/04/2021
《神州經脈》財新PMI意外續跌遜預期　A場收升成交持續淡靜
財經熱話01/04/2021
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行目標價，一表盡掌握
中國故事01/04/2021
《京城近觀》雄安新區4周年　車站落成使用　處處皆在建工地
財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市　聶振邦:港交所地位未改股價有支持
FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金