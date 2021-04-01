【新冠肺炎】４月底指定兩班英國返港航班，放寬澳洲等旅客隔離期

《經濟通通訊社１日專訊》政府今日宣布安排指定航班由英國飛抵香港，指定航班為４月

２１日及２８日上午９時１０分從倫敦飛香港的ＣＸ２２５２，預約購票系統將在下周四

（８日）開放，購票成功者會被連結到青衣華逸酒店的預約系統，房價每晚４００至５００元。

抵港者須到青衣華逸酒店強制檢疫２１天，並在抵港第７天、第１２天及第１９天檢測。乘

客在辦理登機手續時，須出示起飛前７２小時內進行的新冠病毒反轉錄聚合酶連鎖反應（ＲＴ－

ＰＣＲ）核酸檢測陰性結果證明。

另外，於４月９日或之後抵港，並於抵港當天或之前２１天只曾於澳洲、新西蘭或新加坡逗

留的人士，強制檢疫期將縮減至１４天，他們須在其後７天進行自我監測，及在抵港第１９天進

行強制檢測。有關人士仍須在指定檢疫酒店進行強制檢疫。這項檢疫安排適用於香港居民及非香

港居民。

有鑑於多個地區已開始疫苗接種安排，政府亦正考慮調整就曾在其他非高風險地區逗留的抵

港人士的強制檢疫要求。如有關人士已完成接種疫苗，他們可縮短目前２１天的強制檢疫規定，

但仍須進行一定時段的自我監測及額外的強制檢測。尚未完成接種疫苗的人士，則須繼續在指定

檢疫酒店強制檢疫２１天。政府稍後會公布此措施的生效日期及有關詳情。（ｂｉ）

