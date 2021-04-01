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01/04/2021 15:03

【新冠疫苗】聶德權：新批３０萬劑復必泰明抵港，下周一恢復接種

　　《經濟通通訊社１日專訊》公務員事務局局長聶德權在記者會上表示，復必泰新冠疫苗沒有
品質及安全問題，新一批為數３０萬劑復必苗明日抵港，政府計劃下周一（５日）恢復接種，原
本經已預約在下星期一起接種的人士，預約不受影響。至於３月２４日至４月４日暫停接種期間
受影響的已預約人士，約１８﹒３萬人，政府會為他們再安排預約時間。（ｈｙ）

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