【新冠疫苗】聶德權：新批３０萬劑復必泰明抵港，下周一恢復接種

《經濟通通訊社１日專訊》公務員事務局局長聶德權在記者會上表示，復必泰新冠疫苗沒有

品質及安全問題，新一批為數３０萬劑復必苗明日抵港，政府計劃下周一（５日）恢復接種，原

本經已預約在下星期一起接種的人士，預約不受影響。至於３月２４日至４月４日暫停接種期間

受影響的已預約人士，約１８﹒３萬人，政府會為他們再安排預約時間。（ｈｙ）

