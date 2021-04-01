  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2021 15:31

【新冠疫苗】本港１６歲以上人口約７％已接種至少一劑疫苗

　　《經濟通通訊社１日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，疫苗接種計劃開始至今，已接種
５０﹒５萬劑新冠疫苗，其中約４６萬人已接種一劑疫苗，佔１６歲或以上人口約７％，但距離
城市整體免疫仍有很遠的目標。
　　他指，過去一周因只有一款疫苗提供，所以接種人數下降。食衞局局長陳肇始相信，待復必
泰恢復接種後，接種人數將會回升，現時合資格打針的市民已達５００多萬，會適時再擴大接種
範圍。
　　聶德權強調，市民要主動同心協力，接種疫苗才可戰勝疫情，為了增強市民打針信心，會將
接種資料包括年齡、性別上載專題網站，加深市民對疫苗的了解。陳肇始重申，港府稍後會將已
完成接種疫苗者，或接種第二劑疫苗後已過１４天的人士，納入防疫抗疫措施，以鼓勵公眾接種
疫苗。

＊新一批復必泰疫苗由德國另一間廠房負責包裝＊

　　衞生署署長陳漢儀表示，當局今日收到書面通知，ＢｉｏＮＴｅｃｈ完成事故根源調查，在
超低溫環境下，藥樽膠塞受影響，若金屬環未能緊鎖樽蓋，便會有空氣進入，在使用前解凍時，
溫差出現致氣壓不同，有機會導致滲漏。經調查後，其他批次未受影響，亦沒有證據顯示受影響
供港批次，安全及品質有影響。
　　陳漢儀指，藥廠仍正審核最終報告，早前供港的兩批疫苗仍要封存。新一批３０萬劑復必泰
疫苗，由Ｂａｘｔｅｒ德國另一間廠房負責包裝，已通過反覆滲漏測試，未再發生滲漏問題。她
又強調目前兩款經審批採用的新冠疫苗都屬安全。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/04/2021
神州擬另起爐灶讓中企回流上市　聶振邦:港交所地位未改股價有支持
FOCUS01/04/2021
【FOCUS】拜登恨做「羅斯福第二」 就業計劃恐釀大分裂
開市Good Morning01/04/2021
林家亨：小米25元買入中線部署
中國故事31/03/2021
《神州經脈》官方PMI勝預期　傳中國籌新交易所　滬指月跌2％
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】舊經濟股繼續跑贏大市　內銀股及物管股可吼
財經熱話31/03/2021
【季結－復甦之望】新經濟股跌勢喘穩　港股4月上望30000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金