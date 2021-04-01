【新冠疫苗】本港１６歲以上人口約７％已接種至少一劑疫苗

《經濟通通訊社１日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，疫苗接種計劃開始至今，已接種

５０﹒５萬劑新冠疫苗，其中約４６萬人已接種一劑疫苗，佔１６歲或以上人口約７％，但距離

城市整體免疫仍有很遠的目標。

他指，過去一周因只有一款疫苗提供，所以接種人數下降。食衞局局長陳肇始相信，待復必

泰恢復接種後，接種人數將會回升，現時合資格打針的市民已達５００多萬，會適時再擴大接種

範圍。

聶德權強調，市民要主動同心協力，接種疫苗才可戰勝疫情，為了增強市民打針信心，會將

接種資料包括年齡、性別上載專題網站，加深市民對疫苗的了解。陳肇始重申，港府稍後會將已

完成接種疫苗者，或接種第二劑疫苗後已過１４天的人士，納入防疫抗疫措施，以鼓勵公眾接種

疫苗。



＊新一批復必泰疫苗由德國另一間廠房負責包裝＊



衞生署署長陳漢儀表示，當局今日收到書面通知，ＢｉｏＮＴｅｃｈ完成事故根源調查，在

超低溫環境下，藥樽膠塞受影響，若金屬環未能緊鎖樽蓋，便會有空氣進入，在使用前解凍時，

溫差出現致氣壓不同，有機會導致滲漏。經調查後，其他批次未受影響，亦沒有證據顯示受影響

供港批次，安全及品質有影響。

陳漢儀指，藥廠仍正審核最終報告，早前供港的兩批疫苗仍要封存。新一批３０萬劑復必泰

疫苗，由Ｂａｘｔｅｒ德國另一間廠房負責包裝，已通過反覆滲漏測試，未再發生滲漏問題。她

又強調目前兩款經審批採用的新冠疫苗都屬安全。（ｈｙ）

