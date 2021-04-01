《「香」講積金－香敏華》市場動盪或加劇，ＭＰＦ宜審慎部署

《「香」講積金》時間過得很快，２０２１年第一季已經過去。在第一季，投資者坐上了股

市過山車。去年大受追捧的板塊都在年初繼續領先。但後來美國長債孳息持續上升觸發投資者避

險情緒，這些投資者「愛股」隨即回吐。我們相信，投資者心態頗為亢奮，可能預示著未來幾個

月股市的波動性將進一步增加。強積金投資者應適時檢討組合，並控制組合風險。



＊１﹒不要問，只要信：ＳＰＡＣ＊



ＳＰＡＣ近期大行其道，反映投資者資金充裕，樂於追逐風險資產，心態接近盲目。

ＳＰＡＣ（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ）中

文譯作特殊目的收購公司，或稱為「空白支票公司」，是一種集資上市（ＩＰＯ）的方式。傳統

上，一家企業要到交易所上市集資，需要符合上市條件（特別是盈利要求），並要透過投資銀行

安排定價、路演等各項程序，過程繁複而且甚為昂貴。ＳＰＡＣ則不同，是一個先在交易所上市

的空殼公司，目的是在特定的時間內（通常是一至兩年）收購一家私人公司，變相令其在交易所

上市。

ＳＰＡＣ可算是零售版的私募基金，以往屬於比較冷門的融資方式，可是最近一兩年卻成為

主流的ＩＰＯ方式。當中的原因，源於其成功捧出了幾家「新經濟概念」企業，它們透過

ＳＰＡＣ形式Ｗ市後股價飛升。ＳＰＡＣ亦吸引了著名投資者、體育明星以及網紅參與，成為市

場熱話。散戶則因為「明星效應」蜂擁搭上順風車。根據彭博通訊的資料，在過去十二個月（截

至今年３月２４日），有超過７００家ＳＰＡＣ湧至美國交易所上市，尋求集資金額高達

２２７０億美元。

某程度上，投資ＳＰＡＣ是「講個信字」，相信保薦人能夠尋找到優質的企業投資。然而，

ＳＰＡＣ的監管寬鬆，容許企業作出大膽且缺乏基本因素支持的收入和利潤預測。倘若市況轉差

，投資者則要看清楚ＳＰＡＣ能否抵得住時間了考驗。



＊２﹒有今生無來世（ＹＯＬＯ）＊



以往股市熾熱時，我們常聽到「ＦＯＭＯ」，即是Ｆｅａｒ ｏｆ Ｍｉｓｓｉｎｇ

Ｏｕｔ，中文意指「執輸行頭慘過敗家」，反映投資者積極搭上股市順風車，追捧當時得令的「

必勝」投資。現在「ＹＯＬＯ」一詞風靡一時，即Ｙｏｕ Ｏｎｌｙ Ｌｉｖｅ Ｏｎｃｅ，意

指「有今生無來世」，一生人只有這一次機會，現在不把握便再沒機會！這種心態在網絡討論區

頗為盛行。

在ＹＯＬＯ的誘惑下，借錢投資活動一直在飆升。根據美國金融業監管局（ＦＩＮＲＡ）的

數據，２月份美國所有融資帳戶向證券公司借錢投資的負債總額為８１３７億美元，達到紀錄新

高。再者，許多投資者轉向槓桿ＥＴＦ來擴大其賭注。

更令人擔憂的是，愈來愈多報導顯示投資者集中追捧幾類股份╱概念如新能源汽車、燃料電

池、比特幣或其他加密貨幣等。這形成一個風險群組，一旦其中一類股份出現利淡消息被拋售，

其他股份會被拖累，情況好像骨牌式下跌般。這是具有廣泛後果的風險，投資者不應掉以輕心。

最近便有報道指，有對沖基金因為錄得巨額虧損，其孖展帳戶遭投資銀行斬倉，拖累一些中

概股被拋售急挫。我們關注事件會否「火燒連環船」，令其他機構投資者和投資銀行受損。

總括而言，我們認為未來幾個月股市的波動性將加劇。在波動市之下，投資者可考慮為強積金組

合重新調配（Ｒｅｂａｌａｎｃｅ），即重新調整組合的股債比例，視乎個人風險承受能力，看

看是否需要增持防守性資產。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

