《投資心得－潘鐵珊》中國物流資產（１５８９）全國擴張取得進展

《投資心得》中國物流資產（０１５８９）去年核心經營業務表現持續向好，收入增加

１２﹒１％至７﹒９９億元（人民幣．下同）；毛利增加１３﹒１％至６﹒１８億元；核心純利

增長１２﹒３％至５﹒１０億元。在去年新冠疫情下，集團業務表現穩步上升，展現出國內整個

物流行業的發展韌性及集團良好的經營發展能力。

截至去年止，集團擁有土地儲備達４２５萬平方米。地域部署上，借勢經濟提速發展，集團

計劃繼續聚焦於經濟較發達地區（諸如粵港澳大灣區、長江三角洲經濟區、環渤海經濟區、珠江

三角洲經濟區以及其他選定省會及物流節點城市），建立及鞏固其全國性網絡，從而提升品牌估

值。



＊物流園出租率穩定＊



集團去年穩定物流園的出租率達到９０﹒２％，資產組合總建築面積達４５４萬平方米。未

來，集團將繼續保持與現有及潛在租戶的持續對話，以及時有效地管理租約重續及填補其物流設

施空置，加快滿租周期及優化租戶組合，有助推動物流園更快增加集團收入。

作為持續推進集團增長的引擎，集團通過不斷調整自身產品以致力於滿足更多類型客戶的倉

儲需求：例如生鮮電商、冷鏈運營商等。隨著中國消費產業的升級以及物流業的逐漸規範，冷鏈

市場迅速擴張，計劃聯合相關的優質冷鏈設施提供商進行部分倉儲設施的改造和建造，投入技術

豐富資源，打造了一批擁有精準溫控系統的冷庫設施，以滿足？多生鮮電商或其他客戶的區域倉

儲需求。集團並計劃增加清潔及可再生能源的使用，在物流設施頂部安裝太陽能面板降低其排碳

量，積極進行物流園的改造升級，提升客戶黏性，有利未來提升租約年約及租金收益。



＊現價買入，上望５﹒２港元＊



值得留意的是，集團持續發展輕資重資雙輪驅動的業務模式。集團去年穩步推進基金項目，

在２０２０年６月完成與領盛第二期基金合作項目的交割，加速集團向輕資產運營模式的轉變。

截至２０２０年１２月３１日，集團涉及發展並管理的基金項目近１００萬平方米，資產管理規

模達５０億元。

中國已進入復甦中後期，宏觀政策回歸穩健中性，從長期來看，中國仍是物流發展的核心市

場，但現代化物流設施供應量水平與世界各發達國家相比還遠遠不夠。供應來年正在發生演變，

企業需要更多高品質現代化的倉庫設施來提高運營效率，以滿足消費者日益增長的物流需求。集

團透過建立及擴大全國性物流園，推動實現物流網絡的規模經濟和效率提高，前景向好。可考慮

於現價買入，上望５﹒２港元，跌穿４﹒２港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

