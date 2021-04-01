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01/04/2021 08:34

【國務會議】李克強：推「放管服」改革新舉措，改善就業環境

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院總理李克強３月３１日主持召開國務
院常務會議，圍繞更大激發市場主體活力、促進穩就業保民生，確定了深化「放管服」改革的具
體舉措。　　　　
　　一是改善就業環境。壓減准入類職業資格數量，推進社會化職業技能等級認定。支持新就業
形態健康發展。推進靈活就業職業傷害保障試點，擴大工傷保險覆蓋面，維護靈活就業人員合法
權益。
　　二是推進涉企審批減環節、減材料、減時限、減費用。加快商標專利註冊申請全流程電子化
。降低守法合規企業和低風險商品通關查驗率。減並港口收費。
　　三是支持擴大內需。清理違規設置的二手車遷入限制，合理放寬旅遊民宿等市場准入。
　　四是優化民生服務供給。推動更多涉及民生的服務事項「跨省通辦」。推進養老機構發展，
引入社會力量擴大能力、提高運營和服務質量。
　　五是進一步推進公正監管。堅持放管結合，把公正監管作為簡政放權的必要保障，落實部門
監管責任，完善監管規則和標準，建立行政裁量權基準制度，創新和加強事中事後監管，對涉及
群眾生命健康和公共安全的要嚴格監管。通過深化改革，做到放出活力、管出公平、服出效率。

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