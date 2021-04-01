【國務會議】國務院新增減稅超５５００億，小微企所得稅再減半收

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院總理李克強３月３１日主持召開國務

院常務會議，會議指出，今年在調整一些階段性政策的同時，不搞「急轉彎」，在現行優惠政策

基礎上，再減半徵收小微企業所得稅，同時要有序合理壓減非稅收入，堅決防止各種名目亂收費

增加企業負擔。引導地方利用財政收入恢復性增長合理降低政府槓桿率，防止盲目鋪新攤子，增

強財政可持續性。



＊預計全年新增減稅超過５５００億＊



會議提出，一是加大小微企業所得稅優惠力度並將個體工商戶納入優惠政策範圍，從今年１

月１日起至明年底，對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到１００萬元（人民幣．下同）

部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅，進一步降低實際稅負。

二是從今年４月１日起至明年底，將小微企業、個體工商戶等小規模納稅人增值稅起徵點，

由現行月銷售額１０萬元提高到１５萬元。

三是從今年４月１日起，將運輸設備、電氣機械、儀器儀表、醫藥、化學纖維等製造業企業

納入先進製造業企業增值稅留抵退稅政策範圍，實行按月全額退還增量留抵稅額。

上述政策加上已出台稅收優惠政策，預計全年新增減稅超過５５００億元。

