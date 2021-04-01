《思前想後－郭思治》港股中期調整料延續到４月上中旬

《思前想後》三月份港股屬先高而後低，恆指是由３日之高位２９９１２點跌至２５日之低

位２７５０５點，即月內之波幅為２４０７點。由於幅度已可滿足月內所需，加上大市技術上已

略呈超賣，故在伺低吸納之買盤支持下，大市終見反彈。而恆指亦緩步回升至３１日早市之高位

２８８０２點，即大市已反彈１２９７點。相對２４０７點之跌幅計，大市已反彈跌幅之

５３﹒９％。論幅度該不算小，故在買盤不繼下，整個大市又再重陷反覆不明之中。而恆指亦再

次反覆於５０天線（約２９３１３點）、２０天線（約２８７４５點）及１０天線（約２８５３

２點）之下，論形態，技術上該屬反覆欲試低位之弱勢，而所指的低位，暫該為１００天線（約

２８０６３點）及３月２５日至低位２７５０５點。另外，自２月１８日高位３１１８３點開始

之中期調整，形態上可能會再延續到四月份之上旬至中旬，故任何短炒行動均不宜過急及過勇。



＊敍福樓屬正派上市公司＊



敍福樓（０１９７８）至去年１２月底止全年業績營業額８﹒０３億元，受疫情所累，按年

跌２０﹒２％。但由於集團經營的多元化品牌，包括自由品牌「煲仔王」、「敘福樓金閣」，亞

洲菜自由品牌「牛涮鍋」、「和平飯店」，亞洲菜特許經營品牌「牛角」、「溫野菜」、「牛角

次男坊」及「柳氏家」等均極受消費者歡迎，故全年虧轉盈１﹒４０３億元，上年同期蝕１１２

２﹒６萬元，扣除政府補貼的４３８０萬元，集團仍有９６５０萬元盈利，每股盈利１７﹒５４

仙，派末期股息１３﹒１６仙。

在疫情的霧霾下，本港餐飲業確實不易經營。惟集團仍能交出一份相當亮麗的業績，實有賴

管理層及員工上下一心。而更重要的是，管理層管理得宜，在盈利大增下亦無大幅加薪，亦沒有

使用財技掏空公司，屬正派的上市公司。集團目前現金充裕，截２０２０年底止計，集團持有接

近１﹒８億元現金，估計在最新財務報表的現金將更多。另外，為配合未來之發展，集團已結束

所有中式酒樓業務，主力發展毛利較高的亞洲菜業務。

估值方面，以３月２９日收市價０﹒７５元計，伸值市盈率僅４﹒２倍，而息率則有達１７

﹒５里，確可順勢作中線部署。目前敘福樓的資產值約４﹒１４億元，參考太興集團（０６８１

１）之市盈率為１５﹒８倍計，敘福樓的股價該為２﹒４２元。（盈利扣除政府補貼＝

９６５０萬元ｘ１５﹒８倍＋４﹒１４億元）除８億股。《香港股票分析師協會副主席 郭思治

》（本欄逢周四刊出）

