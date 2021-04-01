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01/04/2021 08:19

【緬甸局勢】王毅：中方樂見東盟在緬甸問題上堅持不干涉內政原則

　　《經濟通通訊社１日專訊》緬甸反軍事政變示威持續，緬甸軍方屢次開槍鎮壓，有人權組織
統計，至今已造成逾５００名平民死亡。國務委員兼外長王毅周三（３月３１日）在福建南平與
新加坡外長維文舉行會談。在談及緬甸局勢時，王毅表示，緬甸是同中國山水相連的「胞波」鄰
邦，也是東盟大家庭重要一員。中方樂見並支持東盟堅持不干涉內政原則，以「東盟方式」為推
動緬局勢止亂回穩發揮積極作用。
　　而據中國外交部引述?文指，新方希望緬甸停止暴力，開展對話，實現和解。緬甸問題的解
決應當尊重緬人民意願。

＊王毅：反對「疫苗民族主義」，防現「疫苗鴻溝」＊

　　王毅歡迎維文把中國作為新冠肺炎疫情以來東盟之外首訪國家，表示中新關係歷來具有前瞻
性和示範性。王毅說，雙方要保持高層交往與聯繫，加強黨際和治國理政經驗交流，共同應對疫
情長期化挑戰，在疫苗接種和健康碼互認等領域探索新的合作。要合力反對搞「疫苗民族主義」
，防止出現「疫苗鴻溝」。要推動高質量共建「一帶一路」，強化「陸海新通道」建設，做好同
瀾湄合作對接，重點打造生物醫藥、人工智能、數字金融等合作新高地。
　　?文表示，新中兩國都在從疫情中強勁復甦，新方歡迎中方提出互認健康證明建議，以利促
進雙方人員往來。雙方積極推動簽署區域全面經濟夥伴關係協定，發出了反對保護主義、推進貿
易自由化和區域經濟一體化的明確信號。新方願同中方探討升級東盟與中國自貿協定，提升東盟
與中國合作水平。（ａｃ）

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