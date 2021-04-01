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01/04/2021 09:25

【新冠肺炎】雲南瑞麗再增６宗新冠肺炎確診２３宗無症狀感染

　　《經濟通通訊社１日專訊》雲南爆發新一波本土疫情，在與緬甸接壤的瑞麗市，昨日（３月
３１日）起全市市區所有居民須接受核酸檢測以及居家隔離一周。據雲南衛健委最新公布，瑞麗
市昨日再新增６宗本地確診及２３宗無症狀感染，即瑞麗兩日共發現１２宗本地確診。
　　國家衛健委公布，３月３１日，全國新增確診１６宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中雲南６宗
本地確診；其餘１０宗為輸入個案，分別在上海、廣東各３宗，江蘇２宗，內蒙古、山東各１宗
。昨日無新增死亡個案和增疑似病例；新增治癒出院９宗。
　　昨日新增無症狀感染者４２人，其中２３人是來自雲南的本地個案。當日３名感染者轉為確
診；解除隔離６人。目前尚在醫學觀察２８８名無症狀感染者，其中２６人屬本地個案。
　　截至３月３１日，全國累計確診病例最新數字為９０２１７宗。累計死亡人數維持４６３６
人；現有確診病例１８７宗，現有３宗疑似病例；累計治癒出院病例８５３９４宗。
　　境外輸入累計確診病例５３００宗，累計治癒出院病例５１２８宗。現有確診病例１７２宗
，現有３宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１２５４５宗。其中，香港１１４６７宗（１１０９５人
出院，２０５人死）；澳門４８宗，全數患者均已出院；台灣１０３０宗（９８１人出院，１０
死）。（ａｃ）

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