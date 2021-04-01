【新冠疫苗】中國新冠疫苗年底產能或能達到５０億劑

《經濟通通訊社１日專訊》中國疾病預防控制中心研究員、世界衛生組織疫苗研發委員會顧
問邵一鳴表示，現在中國是按「應接盡接、梯次推進、突出重點、保障安全」的原則推進疫苗接
種。在產能方面有雙重壓力，除了要管１４億國民，中國的疫苗也是全球的公共產品，要幫助世
界人民，特別是為發展中國家的防控做貢獻。他預計，國家疫苗年底規劃產能大概可以達到５０
億劑。（ａｃ）
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